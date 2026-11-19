Paul Ince, GOAL'e Manchester United'ın küme düşmeyecek kadar iyi olduğunu söyledi ve takımın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino için ilk sezonunun sonunda başarının ne anlama geleceğini anlattı. Arjantinli teknik adam, Premier Lig'de düşme hattında bulunan bir kadroyu devralıyor ancak takım hâlâ Avrupa kupalarına katılma şansı olan ekipler arasında görülüyor.

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Pochettino, Messi ve Kane ile çalıştı

Michael Carrick, Old Trafford'da geçici teknik direktör olarak tamamladığı 2025-26 sezonunda takımı üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bu başarısı iki yıllık sözleşmeyle ödüllendirildi.

Ancak anlaşmanın üzerinden yalnızca birkaç hafta geçmişken sözleşme feshedildi ve teknik direktörlük koltuğunda bir kez daha değişikliğe gidildi. Artık potansiyel yerine tecrübe tercih ediliyor. Pochettino, kariyeri boyunca Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ve Harry Kane ile çalıştı.

Bir dönem Eddie Howe veya Antonio Conte'nin göreve getirilebileceği konuşulurken , tercih daha önce Southampton, Tottenham, Chelsea ve Paris Saint-Germain'de görev yapan, ABD Millî Takımı ile yollarını ayırmış Güney Amerikalı teknik adamdan yana kullanıldı.

Manchester United düşme hattında

Pochettino'nun kısa sürede etkisini göstermesi gerekiyor. United, 10 maç sonunda yalnızca sekiz puanla Premier Lig'de 18. sıraya geriledi. Yine de hataları telafi edip sıralamada yükselmeye başlamak için önünde hâlâ bolca zaman var.

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Ince, bunun gerçekleşmesini bekliyor ve Manchester United'ın düşme mücadelesinde kalma ihtimalini düşük görüyor. Takımın üst sıralarda yer alan Brighton ve Bournemouth'tan “daha iyi” olduğu söyleniyor. Bunu kanıtlamak ise takım kaptanı Bruno Fernandes ile yaz transferleri Youri Tielemans ve Andrey Santos gibi oyunculara düşüyor.

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Manchester United sezonu kaçıncı sırada bitirecek?

Küme düşme ihtimali çok sayıda manşete ve hararetli tartışmaya konu oldu. Ancak freebets.com ile iş birliği kapsamında konuşan, Manchester United ile şampiyonluk yaşamış eski futbolcu Ince, Pochettino için başarının ne anlama geleceği sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Küme düşmeyecekler.

“Söz konusu Manchester United olunca herkes meseleyi abartmaya başlıyor. Basın, yorumcular ve eski futbolcular için harika bir konu ama yeterince iyi bir takımları var. Villa maçına bakarsanız çok sayıda fırsat yarattılar ve o maçı rahatlıkla kazanabilirlerdi.

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“Oradan çıkabilecek kadar iyiler. Belki yedinci ya da sekizinci bitirip bu yıl Avrupa kupalarına katılabilirlerse Pochettino için başarılı bir sezon olur.

“Bunu yapabilecek oyuncuları kesinlikle var. Bana Manchester United'ın kadrosunun Brighton'ın, Bournemouth'un ya da Everton'ın kadrosundan iyi olmadığını söylemeyin. Kadrosu daha iyi. Orada tam olarak yolunda gitmeyen bir şey var.

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“Poch eksik parçanın ne olduğunu bulabilirse sıralamada hızla yükseldiklerini görmek isterim. Tek sorun, alt sıralardayken zihniyetin farklı olması. Ben de daha önce orada bulundum.

“Manchester United'ı son üç sırada gördüğünüzde mücadele edecek, çok çalışacak ve savaşacak insanlara ihtiyacınız var. Mesele yalnızca göze hoş gelen futbol oynamak değil. Bu yüzden nasıl gideceğini görmek ilginç olacak. Ama bu konuda hiçbir endişem yok. Yedinci ya da sekizinci bitirip Avrupa kupalarına katılabilirlerse Pochettino için başarılı bir sezonun ölçütü bence budur.”

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Manchester United'ın fikstürü: Zorlu sınavlar bekliyor

Pochettino, ocak ayında bir sonraki transfer dönemi açılıp beklentilerin altında kalan kadroyu yenileme fırsatları doğmadan önce önemli sınavlarla karşılaşacak. United'ın başındaki ilk maçında, pazar günü eski rakibi Liverpool'la karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek .

Takvim yılı sona ermeden Newcastle, Coventry, Arsenal, Nottingham Forest ve Sunderland ile karşılaşacak; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ve RB Leipzig'e karşı mücadele edecek.