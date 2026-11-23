Peter Schmeichel, Manchester United'ın Liverpool karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilginin ardından Mauricio Pochettino'nun öncelikli hedefinin küme düşmekten kaçınmak olması gerektiğini düşünüyor. Efsanevi kaleci, Arjantinli teknik direktörün Anfield'daki görevine kâbus gibi başlamasının ardından eski kulübünün ciddi bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

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Pochettino için Anfield'da kâbus gibi başlangıç

Pochettino , United'ın başındaki ilk maçında takımının Liverpool karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgiyle kötü bir başlangıç yaptı. Konuk ekip, maçın başlarında 10 kişi kaldı ve Anfield'da bir daha toparlanamadı. Leny Yoro, 10. dakikada Alexander Isak'ı düşürdüğü için doğrudan kırmızı kart gördü. Dominik Szoboszlai, kazanılan serbest vuruştan harika bir gol atarak United'ın sıkıntısını hemen artırdı.

Florian Wirtz, yalnızca üç dakika sonra cesur bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda Rio Ngumoha ve Victor Munoz da gol atınca United, Premier League'de küme düşme hattında kaldı.

Schmeichel'den teknik direktöre ciddi küme düşme uyarısı

United'ın eski kalecisi Schmeichel, kulübün Championship'e düşme tehlikesiyle ciddi biçimde karşı karşıya olduğuna inanıyor. Pochettino'nun artık diğer bütün hedefleri bir kenara bırakıp en üst ligde kalmaya odaklanması gerektiğini savunuyor.

Schmeichel, Merseyside'daki ağır yenilginin ardından Viaplay'e yaptığı açıklamada, “Gerçekçi olmak gerekirse Manchester United ligi sadece 10. ya da 12. sırada bitirebilir mi? Bu kabul edilebilir olurdu,” dedi. “Bunu söylemek saçma, biliyorum ama küme düşme hattındayız ve bu takım düşebilecek bir takım gibi görünüyor. Bu yüzden hedef artık bu olmalı. Garip bir şekilde, şu anda durum böyle görünüyor.”

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Savunma sorunları takımın peşini bırakmıyor

Manchester United, bir başka kötü savunma performansının ardından son sıradaki Crystal Palace'ın yalnızca bir puan üzerinde yer alıyor. Old Trafford ekibi bu sezon tüm kulvarlarda tam 34 gol yedi. Bu endişe verici istatistik, Avrupa'nın en büyük beş ligi arasında en kötü savunma karnesine sahip olduğu anlamına geliyor. Schmeichel, bu kötü performansların yeni yıla taşınması hâlinde durumun kritik hâle geleceği uyarısında bulundu.

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“Ama hepimiz Premier League'de oynadık. Kasım ayındayız, aralık yaklaşıyor; asıl mesele şu an değil, bunu biliyoruz,” diye ekledi. “Asıl mesele mart ayına geldiğimizde ne olacağı. Bunu bu kadar uzun süre sürdürürlerse başları derde girecek.”

“Ama en azından ben, onun [Pochettino] bunları düzeltebileceğine inanıyorum. Onları şampiyonluk kazanacak bir takıma dönüştüremeyecek, bu oyuncularla olmaz.”

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Avrupa'da ve ligde kritik maçlar bekliyor

United'ın hemen Avrupa mücadelesine odaklanacak olması nedeniyle Pochettino'nun sarsılan takımını hızla ayağa kaldırması gerekiyor. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e konuk olacaklar.

Yeni göreve başlayan teknik direktör, mevcut kötü gidişatı durdurmak için Portekiz'de takımından olumlu bir tepki görmeyi çok isteyecek. United, zorlu Avrupa deplasmanından yalnızca üç gün sonra Premier League'e dönecek. Old Trafford'da Brentford'ı ağırlayacaklar. Üç puan almak, ligde kalma umutları açısından şimdiden hayati görünmeye başladı.