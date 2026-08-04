Dani Ceballos'un geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Oyuncunun Real Madrid'den ayrılmasından bu yana adı Endülüs kulübüyle anılmasına rağmen kesin bir anlaşmaya varılamaması, Real Betis'e olası dönüşünü İspanyol futbolunun en karmaşık transfer dosyalarından biri haline getirdi.

El Desmarque sitesinin haberine göre Ceballos, aralarında Ajax Amsterdam'ın teklifinin de bulunduğu diğer teklifleri reddettikten sonra hâlâ Betis'e dönme fikrine sıkı sıkıya bağlı. Ayrıca hukuk ekibinde bir değişikliğe giden oyuncu, kariyerine başladığı kulübün mali durumunun düzelmesini beklemeyi tercih etti.

Öte yandan Betis, İspanyol orta saha oyuncusunu yeniden kadrosuna katma olasılığını değerlendirmeye devam ediyor; ancak şu anda önceliğini bir forvet transfer etmeye ve transfer piyasasında daha geniş bir hareket alanı sağlayacak bazı satış anlaşmalarını tamamlamaya veriyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ceballos, "X" hesabından paylaştığı bir fotoğrafla tartışma yarattı. Çim sahada elinde bir UEFA Şampiyonlar Ligi topu tutarken çekilmiş fotoğrafa tek bir kelime eşlik etti: "Yakında". Paylaşıma, belki de geleceğiyle ilgili bir şeyin açıklanma zamanına işaret eden bir kum saati emojisi de ekledi.

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Fotoğrafta UEFA Şampiyonlar Ligi topunun görünmesinin özel bir anlam taşıdığına dikkat çekildi; çünkü Betis gelecek sezon bu turnuvada mücadele edecek. Kulüp taraftarlarının çoğu bunu, oyuncunun takıma yakında döneceğine dair bir mesaj olarak yorumladı.

Ancak Ceballos'un fotoğrafa eşlik etmesi için seçtiği şarkı, farklı yorumlara kapı araladı. Şarkının sözlerinde şu ifadeler yer alıyordu: "Bırakma kimse kulaklarını ucuz vaatlerle, salyayla ve papağan gagasıyla doldurmasın." "El Barrio" adıyla tanınan İspanyol şarkıcı José Luis Figuereo'ya ait bu sözlerde Betis taraftarlarının bir kısmı, farklı bir anlam taşıyabilecek ve belki de beklenen dönüşten uzaklaştığına işaret edebilecek bir gönderme gördü.

Yorumlar çelişse de site, gazeteci Manolo Nieto'ya dayanarak Betis'in oyuncunun durumu hakkında Ceballos'un yeni temsilcilerine gerçekten sorduğunu ve başka bir kulüple herhangi bir anlaşmaya varılmadan önce kendisine bilgi verilmesini talep ettiğini, anlaşmanın önündeki başlıca engel olan mali durumunun düzelmesini beklediğini doğruladı.

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