Kulusevski: "Cristiano Ronaldo'yu nasıl durdurabileceğimizi bilmiyorum"

İsveçli oyuncu, Portekiz ile oynayacakları maç öncesi Juventus'tan takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'ya övgü yağdırdı.

Dejan Kulusevski, İsveç Milli Takımı ile ile oynayacakları maç öncesi 'tan takım arkadaşı olan hakkında açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta iki takım arasında oynanan ilk maçı Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Aftonbladet'e konuşan Kulusevski, Ronaldo'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Onu durdurabilecek kimse yok. Eğer iyi günündeyse, maçta her şeyi kendisi belirler. Son maçta onu durdurmayı başaramamıştık. Onu nasıl durdurabileceğimizi bilmiyorum, sinirlerini bozmak için agresif olmak bir seçenek olabilir. Çünkü agresif savunmalara karşı oynamanın neye benzediğini biliyorum, en sonunda sinirlerini bozulur." dedi.

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20 yaşındaki genç yıldız, 2020 yılının Ocak ayında 35 milyon euro karşılığında 'dan Juventus'a transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak geçirdikten sonra devine geri dönmüştü.