Takımın kilit isimlerinden birinde rahatsızlık yaratan bir durum. SV Elversberg ile golsüz berabere kalınan maçın ardından Danimarka-Türk profesyonel, kulüp yönetiminin çekingen tavrını sert sözlerle eleştirdi.

"Kulüpten hiçbir şey duymadım. Ne olacağını sonunda göreceğiz. Sözleşmem biterse şunu biliyorum: Kulüpsüz kalmayacağım. Bu konuda stres yapmıyorum" dedi 1,88 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu.

Özellikle kadrodaki diğer isimlerle yapılan kıyaslama, tecrübeli oyuncunun canını sıkıyor. Son dönemde birkaç takım arkadaşı yeni sözleşmelere imza atarken, savunmanın patronu hâlâ Schalke yönetiminden gelecek bir işareti bekliyor.

"Elbette takım arkadaşlarımın iyi performanslarıyla yeni sözleşmeler aldığını görüp benim lider bir oyuncu olarak yeni sözleşmesiz kalmam biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ama ben maçlara ve sezon sonunda ligde kalmayı başarmaya odaklanıyorum" diyen 29 yaşındaki oyuncu, durumunu böyle anlattı.

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Schalke 04, Hasan Kurucay'ın eleştirilerine nasıl yanıt verdi?

Öte yandan Schalke cephesi suları durultmaya çalışıyor. Sportif işlerden sorumlu yönetici Frank Baumann, Bild'e yaptığı açıklamada stoperin sözlerine yanıt verdi ve konunun taşıdığı gerilimi azaltmaya çalıştı. "Hasan, bir yıldan uzun süredir gerçekten çok iyi performans gösteren biri, kendisinden ve gelişiminden çok memnunuz. Sözleşme uzatmalarında başlangıçta başka önceliklerimiz vardı, bu doğru, ama rahatız ve zamanı geldiğinde Hasan ve menajeriyle oturup konuşacağız" dedi Baumann.

Kurucay'ın sahadaki performansı da taleplerini destekliyor. Savunma oyuncusu bir yılı aşkın süredir Gelsenkirchen ekibinin kadrosundaki en güvenilir isimlerden biri ve önemli bir faktöre dönüştü. Schalke'nin ligde kalma mücadelesinde stoperin istikrarına ihtiyaç duyduğu tartışma götürmez.

Mevcut gecikmeye rağmen kalma ihtimali genel olarak kötü görünmüyor. WAZ'ın haberine göre Kurucay, Schalke 04'te kendini hâlâ son derece rahat hissediyor. Ancak gelecek yaz bonservissiz bir ayrılığı önlemek için savunma oyuncusu ve temsilcileriyle bir an önce görüşmesi gereken taraf artık Gelsenkirchen kulübünün yönetimi.