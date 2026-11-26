Roshn Suudi Ligi'nde yabancı oyuncu meselesinde gelecek sezonun yönü netleşti. Gazeteci Abdulrahman Al-Humaidi, kulüpler ve taraftarlar arasında profesyonel oyuncu sayısının artırılması ya da önümüzdeki dönemde kayıt sisteminde değişikliğe gidilmesi ihtimaline dair süren tartışmaların ortasında, yabancı oyuncu kurallarının geleceğiyle ilgili yeni gelişmeleri açıkladı.

Reklam

Roshn Suudi Ligi kulüpleri, bir süredir yetkili mercilerin bu konudaki kararını bekliyor. Zira yabancı oyuncu sayısı, transfer planlarını ve kadro yapılanmasını doğrudan etkileyen unsurlardan biri. Üstelik ligin seviyesini yükseltebilecek, kıtasal ve uluslararası alanda varlığını güçlendirebilecek dünya yıldızlarını çekme yarışı da sürüyor.

Ayrıca okuyun: Al Ettifaq randevusu öncesi Al Hilal, Suudi Arabistan milli takımının kurbanına kavuşuyor

Al-Humaidi, "Nadina" programında yaptığı açıklamada, kaynaklarından aldığı bilgilere göre gelecek sezon yabancı oyuncu sayısında herhangi bir artış olmayacağını söyledi. Bu da kulüplerin, halihazırda yürürlükte olan kurallara kıyasla yabancı profesyoneller için ek kontenjan elde edemeyeceği anlamına geliyor.

Bu gelişme, son dönemde yayılan yabancı sayısının artırılabileceği yönündeki beklentilere de son noktayı koyuyor. Özellikle bazı takipçiler, teknik direktörlere daha geniş seçenekler sunması ve saha içindeki rekabeti artırması için kulüplerin daha fazla profesyonel oyuncuyla sözleşme imzalamasının önünün açılmasını talep ediyordu.

Reklam Reklam

Gündemde başka değişiklikler de var mıydı?

Yabancı profesyonellerin geleceğine dair tartışmalar yalnızca sayının artırılması fikriyle sınırlı kalmadı. Kadroların düzenlenme biçimine ilişkin başka seçenekler de konuşuldu. Bunlar arasında listenin serbest bırakılması ya da oyuncu kayıtlarıyla ilgili bazı kuralların değiştirilmesi de bulunuyordu. Bu öneriler, nihai karara varılmadan önce incelenmek üzere masadaydı.

Related Topics

Al-Humaidi daha önce, yabancı oyuncu kuralları ve bununla ilgili seçeneklerin hâlâ incelendiğini, ister sayının artırılması ister oyuncu kayıt sisteminde farklı değişikliklerin benimsenmesi yönünde olsun, resmi kararın iki ay içinde verilmesinin beklendiğini belirtmişti.

Ancak Suudi gazetecinin açıkladığı son gelişmeler, mevcut sayının artırılmadan korunması yönünde karar kılındığını gösteriyor. Böylece Roshn Suudi Ligi kulüplerinin gelecek sezon profesyoneller için ek kontenjan elde etme ihtimali de zayıflıyor.

Reklam

Kararın kulüplerin planlarına etkisi

Bu yönelim, kulüplerin önümüzdeki transfer dönemindeki hesaplarında önemli bir etken olacak. Sportif yönetimler, mevcut kurallar çerçevesinde kullanılabilir yabancı kontenjanlarıyla yetinmek zorunda kalacak ve halihazırda kadroda bulunan isimlerle takımları güçlendirmeyi hedefleyen yeni transferler arasında dikkatli bir tercih yapmak durumunda olacak.

Mevcut sayının korunması, bazı kulüpleri transfer konusundaki önceliklerini yeniden belirlemeye de zorlayabilir. Bu durum özellikle kadrolarında kapsamlı değişikliklere gitmeyi planlayan takımlar için geçerli. Zira teknik kalite ile teknik direktörlere sunulan seçenekler arasında denge kurma ihtiyacı bulunuyor.

Reklam

Al-Humaidi'nin açıkladıklarına göre Roshn Suudi Ligi kulüpleri, gelecek sezona aynı sayıda yabancı oyuncuyla girmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Kadroları düzenleyen kurallara ilişkin nihai ayrıntıların ise önümüzdeki süreçte resmi olarak açıklanması bekleniyor.