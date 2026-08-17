Kulüplerin bölünmüşlüğü, Fas'ta küme düşmenin kaldırılması önerisini karıştırıyor

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ulusal Ligi yetkilileriyle Fas Ligi kulüp başkanlarını bir araya getiren toplantıda, küme düşmenin kaldırılması ve birinci lig kulüplerinin sayısının artırılması önerisine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Proje kulüplerin büyük çoğunluğunun desteğini alırken, bazı kulüpler reddeden bir tavır sergiledi, bazıları ise oy kullanmaktan çekindi.

Fas'ın "El Botola" sitesi şunları aktardı: "Küme düşmenin kaldırılması ve Fas Ligi kulüp sayısının artırılması önerisi lehine 17 kulüp oy kullanırken, yedi kulüp reddetme ve oy kullanmaktan çekinme arasında öneriyi desteklememeyi tercih etti."

Yedi kulübün tavrı, öneriyi açıkça reddeden kulüpler ile oy kullanmaktan çekinmeyi tercih edenler arasında dağıldı; bazı kulüplerin toplantı sırasındaki tavırlarına dair aktarılan bilgilerde ise farklılıklar göze çarptı.

Raja Club Athletic, FUS Rabat, Tuarga, Club Meknès, Chabab Souala ve Wydad Fès öneriyi reddederken; AS FAR, Wydad Athletic ve Maghreb Fès oy kullanmaktan çekinmeyi tercih etti.

Bu gelişme, Fas Ligi'nin yapısını değiştirme projesini yeni bir sorunla karşı karşıya bırakıyor; özellikle yeni formatın gelecek sezondan itibaren benimsenmesine karar verilmesi halinde yürürlükteki yasal ve düzenleyici prosedürlere uyulması gerektiğine dair konuşulanlar ışığında.

İlgili kulüplerin onayı ile müsabakaları düzenleyen yasa ve yönetmeliklere uyulması meselesi, kararın hayata geçirilmesinin önündeki en belirgin engellerden biri olarak öne çıkıyor; özellikle değişiklik istisnai bir biçimde ve olağan prosedürlerin dışında benimsenirse.

"El Botola" sitesi, öneriyi reddeden kulüplerin bulunmasının, mevcut haliyle geçirilmesini karmaşık bir hale getirebileceğine dikkat çekti; özellikle değişiklik istisnai bir biçimde ve müsabakaları düzenleyen yasa ile yönetmeliklerin dayattığı prosedürlerden geçmeden benimsenecekse.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, önerinin Fas Ligi kulüplerinden daha geniş bir destek almasının beklendiği bir sırada, çetrefilli bir dosyayla karşı karşıya kalmış durumda.

Aktarılan bilgiler, tartışmanın yalnızca sportif boyutlarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda düzenleyici mülahazalar ile futbol tablosuna ve önümüzdeki müsabakalara bağlı hesapların da işin içine girdiğini gösteriyor; bu da gelecek sezon lig yapısına ilişkin uzlaşmacı bir formüle ulaşmayı daha da zorlaştırabilir.

Böylece, küme düşmenin kaldırılması ve Fas Ligi kulüp sayısının artırılması önerisinin akıbeti, çeşitli tarafların mevcut itirazları aşabilme becerisine ve kararın yürürlükteki yasa ile düzenleyici prosedürlerle uyumunu sağlamaya bağlı kalmayı sürdürüyor.