Kulüpler Dünya Kupası'nı kaldıran Chelsea'nin teknik patronu Thomas Tuchel, oyuncularına "herkesin bu başarıyı kıskandığını" söyledi.

Abu Dabi'deki finalde Brezilya temsilcisi Palmerias ile karşılaşan Chelsea, Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. Raphael Veiga'nın skoru eşitleyen penaltısı maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda hakem bu kez Chelsea lehine beyaz noktayı gösterdi. Kai Havertz'in golüyle 2-1 kazanan Chelsea, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerinin ardından bir kupa daha kaldırdı.

Tuchel ne söyledi?

Channel 4'a konuşan Alman teknik adam maçtan sonra yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Soyunma odasında yakaladığımız fırsattan ve herkesin bizi nasıl kıskandığından bahsettik."

"Çocukken böyle finallerin hayalini kurardık. Bu çok özel bir maç, arkamızda pişmanlık bırakmadan oynamak istedik."

"Uzatmalarda golü bulmak için biraz şansa ihtiyacınız var. Hiç durmadan denemeye devam ettik. Pes etmedik."

"Öne geçmiştik, avantajı kaybettik, ama asla saldırmayı bırakmadık. Galibiyeti hakettiğimizi düşünüyorum, ama golü son dakikalarda bulduğumuz için şanslıyız."

Sırada Lig Kupası finali var

Stamford Bridge'e bir kupa daha getirmek isteyen Londra ekibi, bu ay sonunda Lig Kupası finalinde Liverpool ile karşılaşacak.

FA Cup'ta da yoluna devam eden Chelsea, 2 Mart'taki beşinci tur mücadelesinde Luton ile kozlarını paylaşacak.

Premier Lig'de ise bir kez daha şampiyonluğun uzağında kalan Chelsea, lider Manchester City'nin 16 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

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