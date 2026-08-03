Dünya Futbol Federasyonu FIFA'nın koridorlarında, kulüplere ödenmesi gereken 185 milyon sterlinlik faturanın ödenememesinin ortaya çıkmasının ardından, benzeri görülmemiş bir mali ve siyasi kriz patlak verdi. Bu durum, 2029 Dünya Kulüpler Kupası'nın gelecek nüshasının kaderini tehlikeye atarken turnuvanın tamamen iptal edilmesi tehdidini doğuruyor. Aynı zamanda başkan Gianni Infantino, doğrudan görevden alınma çağrılarıyla karşı karşıya.

Önce borçlar: 185 milyon sterlin ödenmedi

Mevcut krizin temeli, giderek artan borç. İngiliz "Express" gazetesine göre, 2025 nüshasına ABD'de katılan 32 kulüp alacaklarını tahsil ederken, turnuvaya katılmayan kulüplere "dayanışma ödemeleri" olarak ayrılan 185 milyon sterlinlik meblağ, bir kuruşu bile ödenmeden askıda kalmaya devam ediyor.

FIFA, DAZN platformu üzerinden yayın haklarından elde edilen 740 milyon sterlinlik turnuva gelirlerinden oyunun tabanının da yararlanmasını garanti altına almak amacıyla, dünya genelindeki birinci lig kulüplerinin her birine 50 bin sterlin dağıtmayı taahhüt etmişti.

Ancak turnuvanın bitmesinin üzerinden aylar geçtikten sonra vaatler birikmiş borçlara dönüştü, dünya futbol camiasında büyük bir öfke ateşledi ve FIFA'nın mali güvenilirliğini şüphe altına soktu.

En tehlikeli tehdit: 2029 Dünya Kulüpler Kupası'nın iptali

Bu mali skandal öfke sınırında durmadı, turnuvanın varlığını tehdit etme noktasına geçti. 2029 nüshasının geleceği, iki temel nedenden dolayı belirsizliğe sürüklendi:

1- Güven çöküşü: "Dayanışma faturası"nın ödenememesi, FIFA'nın kulüpler nezdindeki inandırıcılığını yıktı ve büyük Avrupa kulüpleriyle gelecek nüshaya katılım konusunda anlaşmayı neredeyse imkânsız hale getirdi.

2- Ev sahibi ülke yok: Şimdiye kadar ev sahibi ülke konusunda bir anlaşmaya varılmadı, herhangi bir ciddi müzakere başlamadı. Brezilya, Almanya, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler bu yönde istekli olduklarını dile getirse de dosya tamamen dondurulmuş durumda.

Kulislerde en çok konuşulan senaryo, FIFA'nın borçlarını tasfiye etme ve kulüplerle güveni yeniden inşa etme konusunda başarısız olması durumunda "turnuvanın ertelenmesi veya iptali" haline geldi. Bu da Infantino'nun 2016'dan beri "kişisel projesi" olarak nitelendirdiği projenin gömülmesi anlamına geliyor.

Infantino: Tahttan görevden alınmanın eşiğine

Tüm bu ipler bir araya gelerek Gianni Infantino'nun boynuna dolanıyor. İsviçre-İtalyan asıllı başkan, FIFA turnuvalarından pay satma planına yönelik tepkileri öngörememekle kalmadı, buna Dünya Kulüpler Kupası'nın yönetimindeki mali felaketi de ekledi.

Öfke, Avrupa Futbol Federasyonu UEFA'nın görevi devraldığından bu yana görülmemiş bir gelişme olarak açıkça onun görevden alınmasını talep etmesiyle doruğa ulaştı. Bu kez oylamadan kurtulsa bile, otoritesi aşınmış durumda ve turnuvaların genişletilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir hayati kararı geçirme kabiliyeti neredeyse yok olmuş vaziyette.