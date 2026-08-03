Siyah-Sarılıların pazartesi günü açıkladığı üzere, 18 yaşındaki Yunan milli oyuncu Dortmund’da 30 Haziran 2031’e kadar sözleşme imzaladı. Karetsas, sağlık kontrolünden ise çarşamba günü geçmişti.

Sportif direktör Ole Book’un sözleri şöyle aktarıldı: "Yaratıcılığı ve oyun zekâsıyla Kos takımımıza zenginlik katacak. Teknik açıdan son derece donanımlı ve özellikle son üçte bir bölgede dar alanlarda hızlı çözümler bulma yeteneğine sahip."

Karetsas da kariyerindeki bir sonraki adım için heyecanını dile getirdi: "Borussia Dortmund özel bir kulüp ve artık siyah-sarılı formayı giyebilecek olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmayı ve yakında bu etkileyici statta taraftarlarımızın önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hep birlikte başarılı olmamız için ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum."

BVB transferleri: Karetsas’tan daha pahalı yalnızca Dembele vardı

Medya haberlerine göre Borussia, Karetsas için dört kez Belçika şampiyonu olan kulübe 30 milyon euro tutarında sabit bonservis bedelinin yanı sıra 2 milyon euroya kadar bonus ödemesi yapacak. Ruhr Nachrichten’e göre Genk, görüşmelerde ayrıca yüzde 10’luk sonraki satış payı da aldı.

Toplam hacim açısından bakıldığında (yaklaşık 32 milyon euro), ofansif orta saha oyuncusu böylece Dortmund’un şu ana kadarki rekor transferi Ousmane Dembele’den biraz daha ucuza mal olmuş olacak. Dembele, 2016 yazında 35 milyon euro karşılığında Stade Rennes’ten Westfalya ekibine katılmıştı.

Genk açısından ise bu anlaşma bir rekor satış anlamına geliyor. Karetsas, geçen yıl 26 milyon euroya Wolverhampton Wanderers’a satılan Tolu Arokodare’nin yerini alıyor.

Edinilen bilgilere göre BVB, birkaç haftadır Yunan oyuncuyla anlaşma sağlamıştı, ancak inatçı bonservis talepleri nedeniyle son ana kadar Belçika birinci lig ekibi karşısında sonuç almakta zorlandı.

Getty Images

Konstantinos Karetsas’ın BVB’de Julian Brandt’ın halefi olması bekleniyor

Siyah-Sarılılarda Karetsas, geçen sezonun sona ermesinin ardından BVB ile sözleşmesi biten Julian Brandt’ın halefi olarak planlanıyor. Dortmund’un yanı sıra çok sayıda başka kulüp de genç oyuncuya ilgi göstermişti, bunlar arasında söylentilere göre AC Milan ve Paris Saint-Germain de vardı. Ancak üstün yetenekli teknik oyuncu yalnızca Dortmund’a gitmek istedi.

Karetsas, Genk’te doğdu ve henüz altı yaşındayken Belçika birinci lig ekibi KRC’nin altyapısında futbola başladı. Gençlik yıllarında bir ara iki buçuk yılını RSC Anderlecht’te geçirdi, ancak 2023’ün başında Genk’e döndü.

Burada daha 16 yaşındayken birinci ligde ilk maçına çıktı, geçen sezon ise Belçika’nın orta kesiminden gelen bu köklü kulüpte artık mutlak bir kilit oyuncuydu. Geride kalan sezonda Karetsas, üç gol ve tam 18 asist kaydetti.

Joane Gadou, Kaua Prates ve Justin Lerma’nın toplam yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilmesinin ardından Karetsas, BVB’nin bu yazki dördüncü takviyesi oldu. Ancak Borussia’nın transfer faaliyetleri görünüşe göre henüz tamamlanmış değil: 1. FC Köln’den Said El Mala’nın da gelmesi bekleniyor.