Kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi! Arsenal, ligdeki rakibinden transfer yaptı

Kulübün Almanya Milli Takımı oyuncusu Kai Havertz'in cumartesi günü duyurduğu üzere, 28 yaşındaki futbolcu beş yıllık sözleşmeye imza attı. Yaklaşık 87 milyon euronun, takım menajeri Matthias Jaissle'nin görevine başladığı dönemde orta sahadaki kilit figürünü kaybettiği Newcastle'a gitmesi bekleniyor.

"Bu adımı atmak benim için çok zor, çünkü Newcastle benim için çok şey ifade ediyor ama hayatımda yeni bir şey yaşamak istedim. Kendimi yeni bir meydan okumaya hazır hissediyorum" diyen 28 yaşındaki oyuncu, 2022'de Olympique Lyon'dan yaklaşık 50 milyon euro karşılığında Newcastle'a transfer olmuştu.

Gunners, Brezilyalı oyuncu için birkaç ay boyunca uğraş verdi ve onu şimdi kulüp tarihinin orta saha oyuncusu Declan Rice'ın (117 milyon euro) ardından en pahalı ikinci transferi yaptı. İngiliz oyuncu Rice'ın da Guimaraes'in transferinde görünüşe göre payı vardı.

Arsenal daha önce de Hincapie, Meslier ve Tzolis'i kadrosuna katmıştı

"Buraya gel - ve lütfen artık kavga yok, artık arkadaşız" diyen Guimaraes, bunun Rice'tan gelen bir mesaj olduğunu anlattı. Kuzey Londra'da Guimaraes yine bir Alman milli futbolcunun arkasında oynayacak. Geçen yıl Alman Nick Woltemade onun önünde gol ararken, Şampiyonlar Ligi finalistinde şimdi Havertz ile buluşacak.

Guimaraes, daha önce Piero Hincapie, Illan Meslier ve Christos Tzolis'in (40 milyon) transferlerinin tamamlanmasının ardından Arsenal'in dördüncü takviyesi oldu.