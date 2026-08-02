Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth’un, FC Paris ile oynanan hazırlık maçındaki 2-2’lik beraberliğin ardından ima ettiği üzere, iki kulübün farklı bonservis beklentileri görüşmelerde hâlâ önemli sorunlar yaratıyor.

“Görüşmelerimiz sürüyor” diyen Wohlgemuth, ancak hemen ardından Schwaben cephesi açısından olumlu bir sonuca “çok uzak” olduklarını vurguladı.

Gelen bilgilere göre Wolfsburg, ayrılmak isteyen forvetini, ilgili bir kulübün talep edilen asgari 25 milyon euro bonservis bedelini masaya koyması halinde bırakmaya hazır. En azından mevcut durumda Stuttgart’ın buna yanaşmadığı görülüyor.

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VfB Stuttgart pazartesiden itibaren Bavyera’da kampa girecek

Stoper Konstantinos Koulierakis’in kısa süre önce 17 milyon euro olduğu konuşulan bir bedelle Roma’ya transfer olmasının ardından VfL, transfer gelirine zorunlu olarak ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle görüşmelerde sert bir tutum sergiliyor. Ayrıca Wolfsburg, hâlâ VW’nin mali açıdan güçlü desteğini arkasında hissediyor.

Pejcinovic’in kendisinin de VfB’ye transferine açık baktığı belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncu, VfL Wolfsburg’un ilk kez 2. Bundesliga’ya düşmesiyle sonuçlanan geride kalan sezonda takımın az sayıdaki olumlu isimlerinden biriydi. Tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 12 gol kaydetti. Aşağı Saksonya ekibiyle sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor.

En azından Wolfsburg’un cuma günü Telstar 1893 ile oynadığı hazırlık maçında (3-1) Pejcinovic kadroda yer almadı. Bunun transfer görüşmeleriyle bağlantılı olup olmadığı konusunda Wohlgemuth net bir şey söylemedi: “Bu soru en iyisi VfL’nin yetkililerine yöneltilmeli.”

Teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetimindeki Stuttgart, pazartesi günü Chiemsee kıyısındaki Grassau’da kampa girecek. Almanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası oyuncuları Angelo Stiller, Jamie Leweling ve Deniz Undav’ın yanı sıra Ermedin Demirovic (Bosna-Hersek) ile Jeremy Arevalo (Ekvador) cuma günü performans testleri için yeniden takıma katılmıştı; Bavyera’daki kampta ise Bilal El Khannouss (Fas) ile Luca Jaquez’in (İsviçre) de dönmesi bekleniyor.