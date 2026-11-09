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Münih merkezli günlük gazete tz gazetesinin haberine göre Uli Hoeneß'in Jamal Musiala'ya ilişkin şüpheleri, oyuncunun nörolojik sorunları uzun süredir kontrol altında olduğu için Bayern Münih'te anlaşılmaz bulundu.

Habere göre kulübün Säbener Straße'deki merkezinde fahri başkanın bu tutumu eleştiriliyor. Hoeneß'in dile getirdiği kaygıların içeriği anlayışla karşılansa da Bayern Münih yönetimindeki isimler, kullandığı üslubu ve açıklamanın zamanlamasını gereksiz bir huzursuzluk kaynağı olarak görüyor.

Fahri başkan, BR'nin "Sonntags-Stammtisch" programında Musiala'nın durumunu "ikilem" olarak nitelendirmiş ve hücum oyuncusunun "bir zamanlar sahip olduğu performans düzeyine yeniden ulaşıp ulaşamayacağını" sorgulamıştı. Ancak tz gazetesine göre 23 yaşındaki oyuncu, sekiz haftadır bu türden bir sorun yaşamadı.

Musiala'nın son kez yere yığıldığı 18 Ağustos'taki Heidenheim hazırlık maçından bu yana tedavi önlemleri etkili oldu. Oyuncuyu tedavi eden doktorlar ilaçların dozunu yeniden ayarladı ve millî oyuncunun önceki performans düzeyine tamamen dönebileceğini öngörmeye devam ediyor. Bununla birlikte tedavide kullanılan etken maddelerin bir yan etkisi olarak, uygulamadan hemen sonra hareketlerindeki çabukluk geçici olarak azalıyor.

Getty Images

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Jamal Musiala, Almanya Millî Takımı'nda sakatlandı

Çalım yeteneğiyle öne çıkan oyuncu, 24 Eylül'de Almanya Millî Takımı'nın Hollanda'daki karşılaşması öncesinde ısınırken kas liflerinde yırtık yaşadı.

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Sahalara dönüşü gecikince ve Musiala ancak geçen perşembe takım antrenmanının bir bölümüne katılabilince Lothar Matthäus, pazar günü Sky90 programında şu ihtimalleri dile getirdi: "Orada başka bir şey de olmuş olmalı. Çünkü kas liflerinde yırtık olduğunda yedi hafta sahalardan uzak kalmazsın. Belki ikinci bir yırtık oldu, belki de sakatlık daha ciddiydi."

Matthäus'un tahmini tamamen yanlış değildi. Musiala'nın fiziksel yüklenmesinin arttığı bir sırada şikâyetler ortaya çıktı ve bunun üzerine antrenman yükü hemen azaltıldı.

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Buna rağmen Musiala, teknik direktör Vincent Kompany için Münih ekibinin hücum oyunundaki kilit isim olmayı sürdürüyor. Belçikalı teknik adam, oyuncusuna kulüp içinde sürekli destek verdi. Musiala da zorunlu arasından önce Şampiyonlar Ligi'nde Bodö'ye ve ligde 1. FC Union Berlin'e karşı attığı gollerle sahadaki önemini ortaya koymuştu.

Matthäus ise 74 yaşındaki Hoeneß'in sözlerini bilinçli bir kışkırtma olarak yorumladı: "Muhtemelen onu biraz dürtmek istedi; böylece önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha çok çalışıp eski formuna dönecek. Ben Jamal Musiala'nın yerinde olsaydım bu, Uli'ye 'Geri döndüm' demek için yeterli motivasyon olurdu. O zaman en çok Uli sevinecek, çünkü Jamal yeniden takıma katkı sağlayacak."