Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre BVB, Olympique Lyon'un hücum oyuncusuyla hem 2024 yazında hem de bir yıl sonra ilgilendi. Cherki ise sonunda Manchester City'ye gitti. Habere göre Cherki, iki yıl önce önce Paris Saint-Germain'e, ardından da Dortmund'a transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak OL'de kaldı.

PSG, 23 yaşındaki oyuncunun transferinde en avantajlı konumdaydı. Cherki de 2024 yazında 15 milyon euro karşılığında Paris'e transfer olacağını düşünüyordu. Hatta PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye gönderdiği bir sesli mesajda transferden büyük mutluluk duyduğunu ifade etmişti.

Ancak transfer gerçekleşmedi. Bunun nedenlerinden biri, BVB'nin devreye girerek Cherki'ye, habere göre PSG'nin garanti etmek istemediği süreleri vadetmesiydi. Habere göre Dortmundlu yöneticiler transfer için somut adım atabilecek durumdayken, transfer konusunda "iç görüş ayrılıkları" yaşandı ve bu yüzden somut bir teklif de yapılmadı. PSG ise Cherki'nin BVB'ye gitmeyi tercih etmesine kızarak transferden çekildi.

Rayan Cherki nasıl bir karar verdi?

Cherki sonunda Lyon ile sözleşmesini uzattı. Bir yıl sonra ise 40 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'ye gitti. Dortmund, 2025'te oyuncuya yeniden ilgi gösterse de yüksek bonservis bedeli nedeniyle Fransız oyuncu için Cityzens ile girdiği transfer yarışında şansı yoktu.

Cherki'nin Manchester'daki sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Bu sezon kulübüyle tüm kulvarlarda çıktığı dokuz resmi maçta beş gol ve iki asist kaydetti.