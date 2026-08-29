Kulüp efsanesi Marten de Roon, Atalanta’dan ayrılıyor ve Şampiyonlar Ligi’ne gidiyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Marten de Roon, Atalanta'dan ayrılacak. 35 yaşındaki kulüp efsanesi, AS Roma'ya yurt içi transfer yapmaya hazırlanıyor. Atalanta'nın "başka planları vardı" ve oyuncunun ayrılmasına hazır olduğu belirtildi.

De Roon, Atalanta'da yıllarca Gian Piero Gasperini tarafından çalıştırıldı. Gasperini geçen yaz Stadio Olimpico'da görev almayı tercih etmişti. Ve bunda da başarılı oldu; Roma'yı 2019'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

Romano, "Marten de Roon, AS Roma'ya gitmek istiyor ve Gasperini yönetiminde Şampiyonlar Ligi futbolu oynamak istediğini Atalanta'ya bildirdi" diye yazdı.

De Roon'un Atalanta ile 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 3,2 milyon euro. Bonservis bedelinin ne kadar olacağı henüz bilinmiyor ancak kulübe verdiği hizmetler ve yaşı nedeniyle bunun muhtemelen sembolik bir rakam olması bekleniyor.

Atalanta, bu cumartesi Franck Kessié ile kadrosunu güçlendirdi. Bergamo'ya dönen oyuncu, De Roon'un pozisyonunda kusursuz şekilde görev yapabilir. Fildişi Sahilli futbolcunun gelişinin De Roon'un kararında rol oynayıp oynamadığı ise net değil.

Bu arada Roma, Faslı Neil El Aynaoui'nin transferi için RB Leipzig ile anlaşmaya vardı. Dünya Kupası'na giden oyuncu 4 milyon euro karşılığında kiralanacak ve 25 milyon euroya (sonraki satış payı hariç) bonservisi alınabilecek.

Böylece Atalanta'dan mutlak bir kulüp efsanesi olarak ayrılan De Roon için yer açılmış oluyor. Zwijndrechtli ön libero, La Dea formasıyla 445 maça çıktı. Bunu ondan sonra başaran olmadı.

Atalanta, geçen sezon Serie A'yı hayal kırıklığı yaratan bir şekilde yedinci sırada tamamladı ve bu nedenle yalnızca Konferans Ligi'ne katılabildi. 22 Ekim'de Amsterdam'da Ajax ile karşılaşacak.

De Roon, Roma'da vatandaşları Donyell Malen ve Devyne Rensch ile buluşacak, ayrıca Amsterdamlı Faslı Anass Salah-Eddine de kulüpte bulunuyor. De Roon, Manu Koné, Bryan Cristante ve Nicolò Pisilli ile rekabet edecek ancak Koné prensipte ilk 11'deki yerini garantilemiş durumda.