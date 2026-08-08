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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Jochen Tittmar

Çeviri:

"Kulüp bir karar aldı": Diego Simeone, net açıklamalarla Julian Alvarez'in transfer isteğini dizginledi

La Liga
Transfers
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
D. Simeone

Julian Alvarez’ın Barcelona’ya transferi gerçekleşecek mi? Teknik direktörü Diego Simeone’ye göre pek mümkün görünmüyor.

Julian Alvarez, Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olmak istiyor. Şimdi teknik direktörü Diego Simeone, Arjantinlinin transfer isteği hakkında net bir açıklama yaptı. Rodri'nin Barcelona'ya yaklaşan transferi etrafındaki hareketliliğin yanı sıra Atletico ile Barca arasındaki Alvarez çekişmesi de İspanya futbolunun ana gündem maddesi konumunda. İki dev kulüp arasındaki cepheler giderek daha da sertleşiyor.

Atletico Teknik Direktörü Diego Simeone, şimdi Seul'de Manchester City'ye karşı oynanan bir hazırlık maçı kapsamında bu konuya açık ve net biçimde değindi. "Durum çok açık. Kulüp bir karar aldı ve Miguel Angel (2002'den beri Atletico'nun CEO'su olan Gil Marin, editör notu) bunu çok iyi açıkladı. Julian'dan çok memnunuz. Sportif anlamda ona yardım edeceğiz; böylece büyümeyi, gelişmeyi sürdürür ve bize bu iki yılda verdiğini yeniden verir. Bu da oldukça fazlaydı" diyerek Arjantinli teknik adam görüşünü net şekilde ortaya koydu.

CEO Gil Marin ise haziran ayının sonunda Barca'yı hedef almış ve şunları söylemişti: "Barca bize karşı saygısızlık ediyor. Bizimle istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar. Zayıf ve aptal olduğumuzu sanıyorlar. Ama aslında dünyaya sadece kendilerini oldukça iyi tanımlayan bir çalışma yöntemini gösteriyorlar."

Julian AlvarezGetty Images

Atletico, Julian Alvarez'in serbest kalma maddesinde ısrarcı

İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre, Barca Sportif Direktörü Deco, transferi sonunda zorlamak için Alvarez'in danışmanlarıyla birlikte şimdiden hedefe yönelik bir strateji planlıyor. Bu hamlenin merkezinde, milli golcünün Colchoneros yöneticilerine kariyerine yalnızca Camp Nou'da devam etmek istediğini açıkça anlatması yer alıyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Alvarez, tatilinin ardından bizzat Simeone ile görüşmeyi planlıyor. Buna göre oyuncu, baş başa yapılacak görüşmede teknik direktörüne ve vatandaşına Barca'ya transfer olma isteğinin ne kadar acil olduğunu anlatmak istiyor.

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Atletico yönetimi ise bu tür manevralardan şu ana kadar etkilenmiş görünmüyor ve her türlü görüşmeyi reddediyor. Başkent temsilcisi, Katalanların 100 milyon euroluk teklifini de ezeli rakibi Real Madrid'in 150 milyon euro değerindeki teklifini de şimdiye kadar aynı kararlılıkla geri çevirdi.

Bunun yerine Atletico, sözleşmede yer alan 500 milyon euroluk çıkış maddesinde inatla diretiyor. Bu astronomik talep, ilgilenen tarafların hiçbiri için gerçekçi görünmüyor.

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