Kulüplerin borcu Ziraat Bankası tarafından yapılandırılacak

Ziraat Bankası'nın kulüplerin borçlarını ödeyerek yapılandırma yapacağı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarıyla birlikte alt ligde mücadele eden kulüplere Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Mali açıdan sıkıntılı süreçten geçen Türk kulüplerinin borçlarının ödenmesi ve yapılandırılması konusunda Ziraat Bankası devreye girdi.

Futbol Arena' nın haberine göre; TFF başkanı Yıldırım Demirören ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 7 Ocak Pazartesi günü tüm kulüplerin borçlarının Ziraat Bankası tarafından ödenerek yapılandırılacağını açıklayacak. Kulüpler 31 Ocak tarihine kadar borçlarını bankaya bildirecek ve ardından bu borçlar Ziraat Bankası tarafından ödenecek.



Kulüpler ise Ziraat Bankası'nın yapılandırmasıyla borçlarını taksitler halinde ödeyecek. Bu sistem, alt lig kulüpleri için de geçerli olacak.