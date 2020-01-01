Kulüplerden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajları

Midesinden ameliyat edildiği duyurulan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajları iletildi.

Başkanı Mustafa Cengiz, acil olarak ameliyata alındı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mustafa Cengiz, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar hastaneye kaldırıldı. Başkan Cengiz'in ameliyata alındığı bildirildi.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan ve 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Cengiz, 3 gün önce taburcu edilmişti.

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Futbol dünyasından ise Cengiz için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

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Alanyaspor'un sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, "Başarılı bir ameliyat geçiren Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında, "Mide kanaması teşhisiyle ameliyata alınan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK:

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün mide ameliyatı geçirdiğini öğrendiğimiz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzülerek öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Beşiktaş:

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Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği:

Vakfın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.