Kulüplerden Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı futbolcu için birçok kulüp siyah-beyazlı camiaya geçmiş olsun mesajı gönderdi.

12 Haziran'da devam etmesi ön görülen Süper Lig'de takımlar antrenmanlara başlarken koronavirüs testleri de devam ediyor. Beşiktaş'ta bir futbolcuda koronavirüs vakasına rastlanırken Süper Lig kulüplerinden de siyah-beyazlılara geçmiş olsun mesajları gönderildi.

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Ankaagücü:

MKE Ankaragücü Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" denildi.

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Gençlerbirliği Kulübü sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; ilgili sporcu ve personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor Kulübü'nden paylaşılan mesajda, "Bir futbolcunuz ile çalışanınızda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, futbolcu ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Göztepe Kulübü, testlerde pozitif sonuç alan diğer takımlara da mesaj göndererek, Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Sancaktepe Futbol Kulübü'ndeki futbolcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi. Testleri pozitif çıkanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni edildi.

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Kayserispor Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam" ifadesine yer verildi.

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Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve kulüp çalışanına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadesine yer verildi.