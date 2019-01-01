Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format: 4 yılda bir yapılacak, 24 takım katılacak

FIFA, Avrupa'nın itirazlarına rağmen, Kulüpler Dünya Kupası'nda çok büyük değişikliklere gidiyor.

FIFA, her yıl aralık ayında düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'nda çok ciddi bir format değişikliği yapacak.

Mevcut haliyle yedi takımın katılımıyla gerçekleşen ve bu yıl 'da gerçekleştirilecek olan turnuvanın dünya genelinde istediği ilgiyi uyandırmadığını gören FIFA, mart ayında bir araya gelerek yeni bir format için görüşmeler gerçekleştirmişti.

AP'nin haberine göre, yeni formatıyla turnuva tıpkı Dünya Kupası gibi dört yılda bir düzenlenecek ve takım sayısı 24'e çıkarılacak. Organizasyonun düzenleneceği dönem ise Haziran - Temmuz ayları olacak.

Bu turnuvayı Şampiyonlar Ligi'ne rakip olarak gören UEFA, FIFA'nın bu yola girmesine karşı çıktı fakat Gianni Infantino yönetimi değişiklikte kararlı.

2021'den itibaren yeni turnuva

FIFA'nın planlamasına göre turnuvadaki 24 takım 8 gruba dağıtılacak. Üçer takımın yer aldığı bu gruplarda ilk sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecekler.

Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla dört yılda bir oynanacak ve Konfederasyon Kupası'nın yerini alacak. İlgili turnuva her dört yılda bir, Dünya Kupası'ndan bir yıl önce gerçekleştiriliyor ve Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkenin turnuvaya hazırlanmasını sağlamayı hedefliyordu.

Organizasyon mevcut formatıyla iki yıl daha devam edecek ve ev sahibi 2022 Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan Katar olacak. 2021'den itibaren ise yeni formata geçilecek.

Avrupa'dan 8 takım

FIFA ilk etapta UEFA'dan 12 takımın turnuvada yer almasını istedi fakat Avrupa sadece 8 takım göndermeyi kabul etti. AP'nin edindiği bilgilere göre Şampiyonlar Ligi ve 'ni kazanan son dörder takımın turnuvaya alınması planlanıyor ama turnuvada sadece bir ülkenin dominasyonu olmaması adına ülke kotası uygulanması da gündemde.

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Genişletilmiş formatta Güney Amerika'dan altı takım, Afrika, Asya ve CONCACAF'tan ise üçer takım turnuvada yer alacak.

En büyük aday Çin

AP'ye göre 2021'de yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek organizasyona Çin ev sahipliği yapacak.

2026 Dünya Kupası'nı , Kanada ve 'nın düzenleyecek olması nedeniyle de 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nın Kuzey Amerika ülkelerinden birine verilmesi bekleniyor.