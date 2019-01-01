Kulüpler Birliği'nin yeni başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Başkan kim olacak?

Fikret Orman Beşiktaş'taki istifasıyla birlikte Kulüpler Birliği'nden de ayrılması bekleniyor. Peki seçim yapılacak mı? Yeni başkan kim olacak?

Beşiktaş'taki başkanlık görevinden istifa eden Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını üstleniyordu. Orman'ın siyah beyazlı kulüpten istifasının ardından Kulüpler Birliği başkanlığından da istifa etmesi bekleniyor. Peki Kulüpler Birliği'nde seçim yapılacak mı? Yeni başkan kim olacak?

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı kim olacak?

Süper Lig'deki 18 takımın yönettiği Kulüpler Birliği her yıl kendi arasında seçim yaparak başkanını ve asbaşkanlarını belirliyor. Son olarak Fikret Orman başkanlık görevini üstleniyordu.

Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Senedi'ndeki maddeye göre başkanlığı bırakan ismin yerine sırasıyla yedek üyelerden biri göreve getiriliyor. Senet'teki madde şöyle;

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"Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu en az üç ayda bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç ve aynı üyelik döneminde toplam beş toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Fikret Orman'ın yardımcılıklarını ise Başkanı Erol Bedir ve Başkanı Adil Gevrek yürüyordu. Erol Bedir'in aksi bir karar almadıkça Kulüpler Birliği başkanı olması bekleniyor.

Ancak Orman, Kulüpler Birliği'nden istifa etmezse görevine devam edebilir.