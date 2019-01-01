Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Mehmet Sepil oldu
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AA
Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı, 5 Kasım Salı günü saat 13:00'te bir araya gelerek başkanlık seçimi için olağanüstü genel kurul toplantısı düzenledi.
Kurulun ardından Göztepe Spor Kulübü'nün de başkanı olan Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu. Vakfın 10. farklı başkanı olan Sepil, yurt dışında olduğu için kendisi ile telekonferans yöntemiyle iletişim sağlandı.
Mehmet Sepil dışında seçime katılan başka bir aday olmadı. Kulüpler Birliği'de daha önce başkanlık yapan isimler şu şekilde:
• İlhan Cavcav (3 dönem)
• Cemal Aydın
• Özhan Canaydın
• Aziz Yıldırım
• Yıldırım Demirören
• Halil Ünal
• Göksel Gümüşdağ
• Dursun Özbek
• Fikret Orman