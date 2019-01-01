Kulüpler Birliği'nden hatalı VAR kararları üzerine açıklama yapıldı

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Fikret Orman ve Mustafa Cengiz'in bir araya geldiği ve Galatasaray'ın hedef alınmadığı duyuruldu.

Kulüpler Birliği, hatalı VAR kararları üzerine bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada daha önce imza atılan bildiride Galatasaray'ın hedef alınmadığı açıklandı.

"Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi"

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüpler Birliği’nin amacı hiçbir zaman ayrıştırıcı olmak değil aksine tüm paydaşları birleştirici bir rolle Türk Futbolu’na ve marka değerine hizmet etmektir."

"Bu vesileyle dün Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldiler. Yapılan görüşmede Kulüpler Birliği’nin açıklamasının Galatasaray Kulübü’nü hedef almadığı ve bu süreçte iletişim aksaklığı yaşandığı ifade edildi."

"Ligimizde pek çok karşılaşmada üst üste gerçekleşen ve çok sayıda kulübümüzü mağdur eden hakem hatalarına dikkat çekmek ve hatalı VAR uygulamalarında sistemin daha adil ve eşit işlemesi adına Kulüpler Birliği bünyesinde ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Futbolumuzda uzun süreden beri arzu edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve karşılıklı anlayışın sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve hiçbir kulübe ayrıcalık tanınmaması ayrıca görüşülen ve üzerinde anlaşılan diğer hususlar oldu. Kamuoyunda oluşan yanlış algıların giderilmesi ve tüm paydaşların ortak menfaatinin göz önünde bulundurulduğu bir anlayışın hakim kılınmasının önemi vurgulandı."