Kulüpler Birliği yabancı sınırıyla ilgili isteklerini TFF'ye iletti

Kulüpler Birliği, değerlendirilmesini istedikleri konuları TFF ile yapılan toplantıda ilettiler.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği bir araya geldi. Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir neler söyledi?

Başkan Özdemir, toplantının ardından görüşülen konularla ilgili bilgi verdi.

"Yabancı sınırı ile ilgili olarak 8+6 kararını alırken çok düşündük. Kulüplerimiz daha önce ertelediğimiz yabancı sınırı kararını bir yıl daha ertelememizi istiyorlar. Bunu değerlendireceğiz.

"Kulüplerimiz limitlerin de artırılmasını istiyor. Salgın nedeniyle birçok kayıpları oldu. Bunu da değerlendireceğiz. 10 Haziran'da transfer dönemi başlamadan önce belirlenen limitleri açıklayacağız.

beIN Sports açıklaması

Başkan Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'un ödemediği son taksit nedeniyle hukuki işlemleri başlattıklarını belirtti.

"beIN Sports yayın ihalesinde belirlenen son taksiti hâlâ ödemedi. Bu konuda hukuki işlemleri başlattık. Önümüzdeki sezon için ödenecek rakam da kontrata göre belli.

Avrupa liglerinde 20 takımlı olanlar 18 takıma düşmeye çalışıyor. Biz dört takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin bu konuda da talebi oldu. Bunu da değerlendireceğiz."