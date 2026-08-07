Kulübünün inadı yüzünden: Faslı yıldız La Liga'dan uzaklaşıyor

Bir İspanyol kulübü, görüşmelerin bir kez daha Türk ekibi Fenerbahçe'nin mali taleplerine takılması üzerine, Faslı milli oyuncu Sofyan Amrabat ile anlaşma fikrinden vazgeçti.

Fas basınından"El Botola" gazetesine göre, Real Betis'in deneyimli teknik direktörü Manuel Pellegrini, mevcut yaz transfer döneminde Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katma isteği doğrultusunda, kulüp yönetiminden anlaşma girişimini yeniden denemesini istedi.

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Ancak Fenerbahçe yönetimi, Amrabat'ın hizmetlerinden vazgeçme karşılığında 15 milyon euro alma konusunda ısrarcı oldu. Real Betis yetkililerinin yüksek bulduğu bu rakam, İspanyol kulübünün transferden bir kez daha geri adım atma kararı almasına yol açtı.

Türk kulübünün yüksek mali talepleri, görüşmeleri başa döndürdü ve Amrabat'ın Endülüs kulübüne transferi şu an için çıkmaza girdi. Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmeler bekleniyor.

Daha önceki basın haberleri, sözleşmesi kulüple sona eren ve yönetimin uzatmayı reddettiği Brezilyalı Fabinho'nun ayrılmasının ardından orta sahayı güçlendirme ihtiyacının aciliyeti nedeniyle Al-Ittihad'ın Amrabat ile anlaşmak için bir teklif sunduğunu belirtmişti.

Türk gazeteci Ekrem Konur'a göre, Al-Ittihad'ın Fenerbahçe'ye sunduğu teklif, Faslı oyuncuya yönelik cazip bir mali paketin yanı sıra 12 milyon euroya ulaştı.