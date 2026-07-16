Kulübün efsanesi Alexander Büttner (37), Vitesse ile sözleşmesini uzattı ve özel bir çift rolü üstlendi

Alexander Büttner, futbolcu olarak en az iki yıl daha sahalarda kalacak. 37 yaşındaki sol bek, Vitesse ile olan sözleşmesini 2028 ortasına kadar uzattı; sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Doetinchem doğumlu oyuncu ayrıca yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak ve böylece özel bir çift görev üstlenecek.

Vitesse, Büttner’in bu ikili rolüyle ilgili olarak, “Baş antrenör Rüdiger Rehm ile koordineli bir şekilde, antrenmanlar sırasında teknik ekibe destek olacak ve deneyimlerini takımla paylaşacak” açıklamasında bulundu. “Maç günlerinde ise kaptan, oyuncu kadrosunun bir parçası olmaya devam edecek.”

Büttner, genç yaşta Vitesse'de kendini kanıtladı ve bu sayede Manchester United'a sansasyonel bir transferi hak etti. Sol ayaklı oyuncu, 2017'de iki yıllığına Vitesse'ye geri döndü ve 2024'te Arnhem'deki gençlik aşkı olan kulübe yeniden katıldı.

Büttner, kulübün mali açıdan zorlu dönemlerinde sadık kaldı ve kulübü iflastan kurtarmak için aktif olarak çaba gösterdi. Vitesse, uzun bir mücadelenin ardından yeni bir profesyonel lisans aldı ve geçen sezon, ciddi bir puan kesintisine (-12) rağmen son maç gününe kadar Keuken Kampioen Play-Off’larına katılma mücadelesinde yer aldı.

"Vitesse benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor," diyor sarı-siyah formayı 256 kez giyen Büttner. "Genç bir delikanlıyken burada ilk adımlarımı attım, burada kendimi kanıtladım ve burada inanılmaz derecede güzel anlar yaşadım."

"Bu kulüp beni hem bir futbolcu hem de bir insan olarak şekillendirdi. Bu yüzden şimdi bir karşılık vermek bana mantıklı geliyor. 37 yaşındayım ve sonsuza kadar futbol oynamayacağımı biliyorum, ancak sahada takıma yardımcı olabileceğimi hâlâ hissediyorum. Vitesse’de hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak bu adımı atabilmek beni gururlandırıyor."

"Takım için değerli olduğum sürece, bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Aynı zamanda, deneyimlerimi takıma aktarmayı ve bir antrenör olarak kendimi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum," dedi Büttner.