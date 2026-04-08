Rob Jansen ile "Rondje Rob" adlı bire bir podcast serisinde Dennis Bergkamp, Ajax'a geri dönmeyeceğini açıkladı. Eski futbolcu, 2011 ile 2017 sonu arasında Frank de Boer ve Peter Bosz yönetiminde Ajax'ın teknik kadrosunda yer almıştı.

Bergkamp, "Ajax'ta güzel bir dönem geçirdim, ki bence gayet iyiydi" dedi. "Benden yardım istenmişti, ben de yardım ettim, ardından çok tatsız bir şekilde ayrıldım. O zaman her şey bitmiştir" diyen 79 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen oyuncu, bu konuda kesin bir tavır sergiledi.

Eylül 2010'da Johan Cruijff, Wim Jonk ve Bergkamp gibi isimlerle birlikte "Kadife Devrim"i başlattı. Cruijff o dönemde Ajax'ı eleştirmiş ve "kulübünü artık tanıyamadığını" belirtmişti. Bu dönem, Ajax'ta yeni ve taze bir rüzgarın estiği, birçok eski Ajax oyuncusunun yönetim kuruluna girip gençlik akademisine odaklandığı bir dönemdi.

“Belki çok kibirli bir söylem olacak ama ben o dönemi çok başarılı buluyorum,” diyor Bergkamp. “Bence biz bazı şeyleri değiştirdik ve yerleştirdik, sonunda başkaları da bundan faydalandı.” Ona göre Amsterdam’da bu devrim hiçbir zaman ciddiye alınmadı. “Gerçeklere bakılmak yerine, bu konu daha çok alay konusu yapıldı.”

Frank de Boer, 2010 yılında Martin Jol'un yerine teknik direktör olarak göreve başladı. De Boer, dört sezon üst üste Hollanda şampiyonu oldu. 2015/16 sezonunda ise son maç gününde De Graafschap'a karşı (1-1) beşinci şampiyonluğu kaçırdı. 12 Mayıs 2016'da kulübe sözleşmesini tamamlamak istemediğini bildirdi.

“Belki borcu olmayan bir kulüple başladık, ama elimizde hiçbir şey yoktu. O devrim sırasında, yetenekli oyuncuları satarak ve basitçe maçları kazanarak kulübe çok büyük miktarda para akışını sağladık,” diyor Ajax, Internazionale ve Arsenal’in eski forveti.

2017'de Bergkamp'ın Amsterdam'daki dönemi sona erdi ve o dönemki politikaya iyi bir devamın getirilmediğini görüyor. “Bence bu görevi devralanlar, nihayetinde devrimin ne anlama geldiğini anlamadılar. Paranız varsa başarıya ulaşmak çok kolaydır. O zaman satın alabilirsiniz. Ancak politika bambaşka bir şeydir: hep birlikte bir şeye inanırsınız ve paraya bakmadan bir şeyler başarırsınız.”