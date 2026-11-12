İngiliz basınında bugün perşembe günü yayımlanan bir habere göre, Manchester United oyuncuları teknik direktör Michael Carrick'in görevden alınması kararını öğrendikten sonra tepki gösterdi.

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Manchester United, bugün perşembe günü, Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon yaşadığı hayal kırıklığı yaratan başlangıç ve küme düşme hattında yer alması sonrasında Michael Carrick'in takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı; kulüp en kısa sürede yeni bir kalıcı teknik direktör atamaya kararlı olduğunu vurgularken, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşıldığına dair haberler de gündeme geldi.

Manchester United resmi açıklamasında, hedeflerine uygun sonuçların alınamaması nedeniyle teknik liderlik düzeyinde bir değişiklik yapılması gerektiği yönünde zor bir karara vardığını belirtti.

The Sun gazetesine göre, Manchester United oyuncuları kulübün teknik direktör Michael Carrick'e yönelik tutumu karşısında şaşkınlığa ve hayrete düştü; bir kaynak şunları söyledi: "Kimse tek kelime etmedi."

Yerini Mauricio Pochettino'nun alması beklenen Carrick, dün çarşamba günü teknik ekibiyle birlikte antrenmanları her zamanki gibi yönetti.

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Takım, bazı oyuncuların milli takımlarına katılmaları nedeniyle oyuncu eksikliği yaşıyordu, ancak antrenmanlar her zamanki gibi sürdü.

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Bir kaynak gazeteye şunları söyledi: "Oyuncuların çoğu yok, ancak orada olanlar her zamanki gibi oynamaya devam etti. Garip bir durum. Tüm gürültüye ve spekülasyonlara rağmen kimse tek kelime etmedi."

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncular da herkes gibi neler olup bittiği konusunda şaşkın durumda. Bu, Manchester United'ın şu anki durumunu ve kulübün nasıl yönetildiğini özetliyor."

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Carrick, malik Avram Glazer'in kararı onaylaması ve ABD Milli Takımı teknik direktörü Pochettino'ya resmi teklif sunulması için yeşil ışık yakmasının ardından bugün perşembe günü resmen görevinden alındı.

Carrick, United'ın Carrington'daki antrenman sahasında saat sekize az kala görüldü, ancak United yöneticileriyle yüz yüze yaptığı bir görüşmenin ardından yalnızca iki saat sonra ayrıldı.

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Bu, Carrick'in işin aslı belliyken bir dizi antrenman seansı yönettiği uzun bir destanın sonu oldu.

Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Pochettino'nun, yaz aylarında ABD ile imzaladığı dört yıllık sözleşmesinde 7,4 milyon sterlinlik bir fesih bedeli maddesi bulunuyor.

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Teknik direktör değişiklikleri için ağır bir fatura

Manchester United'ın teknik direktör ve sportif direktör atama ve görevden alma tazminat faturası, Mauricio Pochettino'nun Michael Carrick'in yerini alması halinde, Sir Alex Ferguson'un emekli olmasından bu yana 100 milyon sterlini aştı.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin haberine göre, Pochettino ile anlaşma ve Carrick'in görevden alınması, Manchester United'ın Ferguson'un ayrılmasından bu yana geçen son 13 yılda ödediği tazminat faturasını 108 milyon sterlinin biraz üzerine çıkaracak.

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Gazete, bunun maliyetleri düşürmek için son iki yılda 322 çalışanı işten çıkaran bir kulüp için devasa bir meblağ olduğuna dikkat çekti; Manchester United'ın son yedi sezonda 444 milyon sterlinlik zarar ettiği biliniyor.