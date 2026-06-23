2026 Dünya Kupası’na katılan Afrikalı yıldızlardan biri, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte onu yakından takip etmeye başlayan birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

Fichajes sitesi, Türk Sabah gazetesi'ne atıfta bulunarak, Alman kulübü Leipzig'in, Dünya Kupası'nda "Filler"in ilk maçlarında dikkat çekici bir performans sergileyen, Türk kulübü Trabzonspor'un orta saha oyuncusu ve yükselen Fildişi Sahili yıldızı Krist Inao Olay (20 yaşında) ile sözleşme imzalamak için yarışa girdiğini bildirdi.

Haberde, Leipzig’in Paris Saint-Germain, Barcelona ve Chelsea gibi oyuncuyla ilgilenen büyük kulüpler listesine katıldığı belirtildi.

Haber kaynağı, Leipzig'in, ülkesinin milli takımının 2-1 mağlup olmasına rağmen Almanya milli takımı karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından, kendine özgü pas dokunuşu ve orta sahada top kazanma yeteneğine sahip oyuncuyu yakından takip ettiğini ortaya koydu. Olay, 14 top kapma mücadelesinin 10'unu kazandı ve 5 dribbling denemesinin tamamını başarıyla tamamladı. Pas isabet oranı ise %90'a ulaştı.

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Trabzonspor, müzakerelerde güçlü bir konumda bulunuyor. Olay, geçen yaz Fransız takımı Bastia’dan sadece 5,5 milyon avroya transfer olduktan sonra, 2030 yılına kadar süren bir sözleşme imzaladı.

Türk gazetesi, Trabzonspor’un oyuncuyu 50 milyon avrodan daha az bir fiyata bırakmayacağını ortaya koydu; aynı zamanda büyük kulüpler arasında Olay için bir açık artırma savaşı çıkması durumunda bu rakamın daha da yükselebileceğine inanıyorlar.

Bu olası transfer, kariyerine Abidjan sokaklarında yalınayak başlayan ve daha sonra Yaya, Kolo Touré ve Gervinho gibi Fildişi Sahili futbol yıldızlarını yetiştiren ünlü Jean-Marc Gillo Akademisi’ne katılan genç oyuncunun kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Leipzig bu transferi tamamlayabilirse, Olay, Alman kulübünün tarihindeki en pahalı transferlerden biri olacak ve Xavi Simons transferinde kırılan rekoru (50 milyon avro) egale edecek.

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