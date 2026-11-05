“Kulübede sadece forvetlerim vardı”: Massimiliano Allegri, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya yenilmesinin ardından sakatlık krizinden yakındı

Massimiliano Allegri, Napoli’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu gecesinin ardından hayal kırıklığını gizleyemedi. Allegri, kendisine taktiksel açıdan neredeyse hiç hareket alanı bırakmayan ağır sakatlık krizine dikkat çekti. Porto karşısında ağır bir yenilgi alan Napoli, bu sezon Avrupa’daki dört maçında üçüncü kez kaybetti.

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Kadro derinliği eksikliği ikinci yarıdaki değişiklikleri kısıtladı

Napoli'nin Avrupa macerası, Portekiz'de Porto'ya 4-1 yenilmesiyle yeni bir dip nokta gördü. Allegri ise bu yenilginin ardından çözüm arayışına girdi. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 14 maçın yedisini kaybeden İtalyan devi için bu, yüksek hedefleri göz önüne alındığında endişe verici bir istatistik. Maça başa baş başlayan konuk ekip, ikinci yarıda ev sahibinin fiziksel üstünlüğü ve duran toplardaki etkili bitiriciliği karşısında oyundan düştü.

Kırılma anı, Porto teknik direktörü Vitor Bruno'nun oyuna yeni bir enerji katmak için yedek kulübesine başvurduğu 70. dakika civarında yaşandı. Allegri'nin ise Napoli kadrosunu etkileyen ve giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle seçenekleri kısıtlıydı. Yedek kulübesindeki tek seçenekleri arasında Lorenzo Lucca, Giovane ve Noa Lang ile 2008 doğumlu iki oyuncunun bulunduğunu özellikle belirtti. "O anda beş değişiklik yaptılar ve oyuna dinç, fiziksel açıdan güçlü oyuncular aldılar. Biz de aynısını yapmak isterdik ama kulübede sadece forvetlerim vardı. Bu kadar enerji harcanan maçları oynayabilmek için değişikliklere ihtiyacınız var; aksi hâlde bunu yapamazsınız, bu kadar basit. Böyle bir tempoyu ancak kullanabileceğiniz sekiz ya da dokuz değişiklik varsa yönetebilirsiniz." Allegri'nin sözlerini Sky Sport Italia aktardı.

Portekiz'de taktiksel ayrıntıların bedeli ağır oldu

İlk bir saat boyunca rakibiyle başa baş oynayan İtalyan ekibi, Porto baskıyı artırınca dağıldı. Yenilen gollerin biçimi ise Allegri'yi hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör, takımının sonuç alma şansını ortadan kaldıran belirli hatalara dikkat çekti. Özellikle Sam Beukema'nın dahil olduğu savunma hattındaki bir anlaşmazlığı vurguladı. Beukema'nın tereddüdü, Porto'nun topu yeniden kazanıp gol fırsatı yaratmasına olanak tanıdı.

Allegri, "Farkı ayrıntılar yaratıyor. Bu akşam iki duran top pozisyonunda ve Meret'in o uzaklaştırmasında hata yaptık" dedi. "Beukema doğrudan topa yöneliyor, top için mücadele ediliyor ve onun gidip rakibini marke etmesi gerekiyor. Bu bir anlık dikkatsizlikti; Beukema iyi oynamıştı, belki yorgunluk vardı. Önemli olan bu ayrıntılar. Juve'ye karşı da maç iyi gidiyordu, ardından bazı hatalar bu seviyede belirleyici hâle geliyor."

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Şampiyonlar Ligi'nde yorgunluğun etkisi

Etkili oyun süresini ciddi ölçüde artıran talimatlar altında takımlar her 72 saatte bir yeniden sahaya çıkmak zorunda kalırken, İtalyan teknik adam ilk düdükten son düdüğe kadar süren fiziksel talepleri karşılayabilecek bir yedek kulübesi olmadan hiçbir takımın birden fazla kulvarda istikrarlı biçimde rekabet edemeyeceğini vurguladı. Allegri, yorgunluğun sonunda oyuncularını etkilediğini kabul etti. Yine de bu performansın, ligde Juventus karşısında yaşadıkları son tökezlemeye kıyasla belirgin bir ilerleme olduğunu savundu.

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Allegri, "Şampiyonlar Ligi'nde tempo yüksek ve yorgunluk baş gösterdi. Oyuncularıma ayrıntılardaki, küçük şeylerdeki hataları nedeniyle sitem edebilirim ama bunun dışında koştular ve oynadılar. Performansımız kesinlikle ligde Juve'ye karşı sergilediğimizden daha iyiydi" dedi.

Lazio ile oynanacak “final”e doğru

Milli ara yaklaşırken Allegri, kadrosu toparlanma fırsatı bulmadan önce ligdeki bir engeli daha aşmak istiyor. Napoli, Lazio ile büyük önem taşıyan bir maça çıkacak. Teknik direktör bu karşılaşmayı şimdiden sezonun gidişatını belirleyecek bir an olarak nitelendirdi. Aranın ardından sakat oyuncuların dönmesinin, takımın bu zorlu sonbahar döneminde yakalayamadığı istikrara kavuşmasını sağlayacağını umuyor.

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Allegri sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi Lazio maçı var, sanki bir final gibi. Ardından arada oyuncularımızı geri kazanacağız. Juve'deki dönemimde geçirdiğim zorlu bir ara vardı... Futbolda böyle anlar da yaşanıyor."