Basın raporları, Portekizli Rui Pedro Braz'ın son saatlerde Suudi Al Ahli'nin spor direktörlüğü görevinden alınmasının perde arkasını ortaya çıkardı.

Al Ahli kulübü, dün perşembe günü, Rui Pedro'yu kulüpteki spor direktörlüğü görevinden aldığını ve yerine yardımcısı Usame Hosavi'yi atadığını açıkladı.

Suudi Ligi yayıncısı "Thmanyah" kanalları, Rui Pedro'nun Al Ahli spor direktörlüğü görevinden alınmasının, oyuncuların yönetim kurulu ile yaptığı bir toplantının ardından geldiğini belirtti.

Toplantı, "Al Raqi"nin geçtiğimiz salı günü Kingdom Arena sahasında, Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında ezeli rakibi Al Hilal karşısında 3-0 aldığı yenilginin ardından gerçekleşti.

Rui Pedro'nun, 2021-2025 yılları arasında Portekizli Benfica kulübünde aynı görevi üstlendikten sonra, geçtiğimiz ekim ayından bu yana Al Ahli'de spor direktörlüğü görevini yürüttüğü belirtiliyor.