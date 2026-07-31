Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin Al-Ahli Suudi Arabistan'dan ayrılışının perde arkası geniş bir tartışma yarattı. Mesele, sözleşme yenileme konusundaki bir anlaşmazlıktan çıkıp teknik direktörün hamlelerinin zamanlaması ve "Al-Raqi" ile yaptığı sözleşmeye bağlılığının sınırları hakkındaki daha büyük sorulara dönüştü ve yaz transfer döneminin en dikkat çekici konularından biri haline geldi.

Sözleşme yenileme görüşmeleri: kriz nerede başladı?

Jaissle'nin Al-Ahli ile olan sözleşmesinde tam bir sezon kalmasına rağmen, yenileme dosyası erkenden açıldı. Alman teknik direktörün ek imkânlar ve garantiler elde etmek için öne sürdüğü yeni talepler görüşmeleri karmaşık bir çıkmaza soktu.

Birçok kişi, sözleşmenin bitmesine tam bir yıl kala müzakere kapısının açılmasının, tarafların her birinin kendi görüşünde ısrar etmesiyle birlikte dosyaya olduğundan daha büyük boyutlar kazandırdığını düşünüyor. İlişki, teknik direktörün beklenmedik bir şekilde istifa etmesiyle sona erdi.

Fabrizio'nun anlatısı tabloyu değiştirdi

En büyük dönüşüm, ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun açıkladıklarının ardından geldi. Romano, Jaissle'nin Al-Ahli ile resmi bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen yaklaşık bir ay önce İtalyan Milan kulübüyle temaslara fiilen başladığını doğruladı; hatta müzakerecilerin isimlerini ve iki taraf arasındaki iletişimin ayrıntılarını da aktardı.

Ayrıca oku: Büyük isyan: Al-Ahli taraftarları Jaissle'nin hocasının atanmasını istiyor!

Bu anlatı tabloyu tamamen yeniden çizdi, çünkü teknik direktörün sözleşmesine ne ölçüde bağlı olduğu ve Suudi kulübüyle durumunu netleştirmeden önce yeni bir adres arayışına gerçekten başlayıp başlamadığı yönünde soruların önünü açtı.

Mağduriyet ile profesyonellik arasında

Geçtiğimiz günlerde, Jaissle'yi krizde zarar gören taraf olarak gösteren birçok anlatı ortaya çıktı. Buna karşılık başka bir kesim ise teknik direktörün mevcut sözleşmeye tam değerini vermediğini ve Al-Ahli ile resmi bağını sonlandırmadan dış görüşmelere girmesinin profesyonellik ilkeleriyle çeliştiğini düşünüyor.

Bazıları ise sorunun yalnızca yönetim ya da teknik direktörle ilgili olmadığını, aksine şeffaflığın yokluğuyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Bu durum çelişkili anlatıların yayılmasına imkân tanıdı ve her tarafın kendisini kurban olarak sunmasına yol açtı.

Kulüplere bir mesaj

Jaissle meselesi, Suudi futbolunun içinde önemli bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Kulüpler, yürürlükteki sözleşmelere bağlı teknik direktör ve oyuncu dosyalarını nasıl ele almalı?

Zira profesyonellik yalnızca maaşların ödenmesi ya da sözleşmelerin imzalanmasıyla sınırlı değildir; mevcut yükümlülüklere saygı gösterilmesine ve gelecekteki her türlü müzakere için net kurallar konulmasına da uzanır. Böylece bu yaz en dikkat çekici konulardan birinde yaşandığı gibi, her kriz bir suçlama ve şüphe arenasına dönüşmez.