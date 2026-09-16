Elche ile Real Madrid maçı öncesinde Ceuta şehrine destek amaçlı giyilen formalara ilişkin olay tartışma yaratmaya devam ederken, basında çıkan haberler kraliyet ekibinin üçlüsü Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Ibrahima Konaté'yi, oyuncuların maç öncesinde giydiği formalarda yer alan mesajı gizlemeye iten nedeni ortaya koydu.

İspanyol "El Mundo" gazetesine göre, üçlü, üzerinde yazan sloganın görünmemesi için formaları mesajın bulunduğu yerden katlamaya karar verdi; bunun nedeni ise özellikle konunun Fas ile İspanya arasında siyasi bir hassasiyet taşıması sebebiyle Fas'ta oluşabilecek olumsuz tepkilerden kaçınma isteğiydi.

Real Madrid oyuncuları, üzerinde "Todos somos caballas. Ceuta y los Caballeros de la Mar" ibaresi bulunan ve Valencia'daki iş insanları derneğinin Villarreal, Levante, Elche ve Valencia maçlarını kapsayan bir girişim çerçevesinde hazırladığı formaları teslim almışlardı.

Fas hassasiyeti

Mbappé, Vinicius ve Konaté, formanın üzerindeki mesajın siyasi bir anlam taşıyabileceğini düşündü ve bu nedenle Fas'ta son derece hassas olan bir konu hakkında mesajı görünür kılmamayı ya da bir tavır almamayı tercih ettiler.

Gazete, oyuncuların bu kararının, Real Betis oyuncusu Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin aynı girişime katılması nedeniyle yol açtığı tartışmadan yalnızca bir gün sonra geldiğine dikkat çekti.

Ezzalzouli krizi

Villarreal ile Real Betis maçında Endülüs ekibinin oyuncuları girişime katıldı ve sahada Ceuta'ya destek formalarını giyerek göründüler; Fas Milli Takımı oyuncusu Ezzalzouli de bunların arasındaydı.

Bunun ardından oyuncu, sosyal medya siteleri üzerinden Faslılar tarafından geniş çaplı eleştiri ve saldırıya maruz kaldı; bu durum onu, tavrını savunmak için ortaya çıkmadan önce girişimle ilgili paylaşımlarını silmeye itti.

Ezzalzouli, formanın "şehrin sakinlerine ve halkına destek amacıyla sosyal bir nitelik" taşıdığını belirtti ve girişimin siyasi amaçlar taşıdığını ya da Fas'a yönelik herhangi bir hakaret içerdiğini reddetti.

Real Madrid içinde yankı

"El Mundo" gazetesi, Ezzalzouli konusunun yansımalarının Real Madrid soyunma odasına kadar ulaştığını belirtti; özellikle Brahim Diaz'ın Fas Milli Takımı'nda Real Betis oyuncusuyla birlikte oynaması, Fas Milli Takımı'nın kaptanı ve Mbappé'ye yakın isimlerden biri olan Ashraf Hakimi'nin ise konuyla dolaylı biçimde bağlantılı olması bu durumu pekiştiriyor.

Real Madrid, Elche girişimini onaylamış ve ısınma çalışmalarının sona ermesinin ardından formaları oyuncularının kullanımına sunmuştu; ardından her oyuncu, formayı giyip giymeyeceğine ve nasıl göstereceğine bireysel olarak karar verdi.

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