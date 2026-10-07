Burada söz konusu olan, Almanya Milli Takımı'nda hem Florian Wirtz (FC Liverpool) hem de Jamal Musiala'nın (FC Bayern Münih) forma giyebildiği ofansif orta saha pozisyonu. Matthäus, Sport Bild'e yaptığı açıklamada, "Bana kalsa Musiala ve Wirtz tabii ki birlikte oynayabilir. Ancak tek ön liberonun Kimmich olduğu durumda Musiala/Wirtz ikilisi üst düzey takımlara karşı fazla hücumcu kalır. O zaman Klopp için kendi sisteminde mesele şu olur: Musiala mı, Wirtz mi?" dedi.

Klopp, geride kalan dört milli maçta bu sorundan şimdilik kaçındı; Bayern yıldızını ilk iki karşılaşma için Hollanda'da ve Yunanistan'a karşı kadroya aldı. Wirtz ise başlangıçta Sırbistan'a karşı ve Yunanistan deplasmanında görev yapacak ikinci kadroda yer alıyordu, ancak Musiala Hollanda maçı öncesindeki ısınmada sakatlandığı için daha erken milli takıma çağrıldı.

Matthäus, "Yeniden üst düzey formlarına ulaştıklarında muhtemelen bizim en iyi oyuncularımız onlar. Bu yüzden onlardan birini dışarıda bırakmak kulağa saçma geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Bunun Alman futbolunda daha önce de 1974 Dünya Kupası'nda yaşandığını hatırlatan Matthäus, "O zaman da mesele şuydu: Günter Netzer mi, Wolfgang Overath mı?" diye geçmişe döndü.

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"Klopp'un bu soruya 'Musiala ve Wirtz!' diye cevap verebilmesine çok sevinirim. Ama bu çözümü 2028 Avrupa Şampiyonası'nda göreceğimizi sanmıyorum" ifadeleri, 65 yaşındaki ismin son değerlendirmesi oldu.

Wirtz ve Musiala şu ana kadar kaç milli maç oynadı?

Musiala, DFB Takımı formasıyla ilk maçına Mart 2021'de çıktı ve 46 milli maçta görev aldı (10 gol). Ayrıca 2022'de yılın milli oyuncusu seçildi.

Wirtz ise A Milli Takım formasını ilk kez Eylül 2021'de giydiğinden bu yana 48 milli maça çıktı (12 gol).