Kuijt, FC Dordrecht'in orta sıralarda yer almasına rağmen, kulüple birkaç sezonluk sözleşme imzaladı

Algemeen Dagblad gazetesi Çarşamba günü, Dirk Kuijt'in FC Dordrecht'in teknik direktörlüğü görevine devam edeceğini duyurdu. Eski forvet, Keuken Kampioen Divisie'de orta sıralarda yer alan kulüple 2028 ortasına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı. Kuijt'in Dordrecht'teki sözleşmesi sona ermek üzereydi.

Kulüp içinde işbirliğine devam etme niyeti zaten açıkça dile getirilmişti. "Sözleşmenin uzatılmasından çok memnunum. İlk andan itibaren burada büyük bir güven ve destek hissettim," diye sevinçle belirtti Kuijt, kulüp web sitesinde yer alan ilk yorumunda.

Genel müdür Hans de Zeeuw da baş antrenörün yeni sözleşmesinden oldukça memnun. "Bir süredir havada asılı duruyordu, ancak imzalar artık kesinleşti. Dirk'ün çalışma tarzından ve her gün kulübe kattığı enerjiden çok memnunuz."

De Zeeuw ayrıca, "önümüzdeki sezonlarda birlikte güzel anlar yaşayacağımıza tüm güvenim var" diye vurguladı. "Onun vizyonu, FC Dordrecht'in hedefleriyle ve kulüp olarak öngördüğümüz gelişimle mükemmel bir uyum içinde."

Yükselme play-off'larına ulaşmak, FC Dordrecht'in nihai hedefi. Kuijt'in takımı üçüncü dönemde buna çok yakındı, ancak dönem şampiyonluğu için bir gol eksik kaldı.

Kuijt, geçen yaz Dordrecht'te göreve getirildi. Feyenoord, Liverpool ve Hollanda milli takımında forvet olarak forma giyen eski oyuncu, Go Ahead Eagles'a transfer olan Melvin Boel'in yerine geçmişti.

46 yaşındaki teknik direktör, daha önce Feyenoord'da gençlik antrenörü olarak görev yapmıştı. Kuijt bir süre De Kuip'te yeni baş antrenör adayı olarak gösterilmişti, ancak bu planlar sonunda sonuçsuz kaldı.

Kuijt daha sonra ADO Den Haag'da bir maceraya atıldı, ancak burada uzun süre kalmadı. Katwijkli teknik adam, Belçika'nın Beerschot takımından geçen yıl FC Dordrecht'e transfer oldu.