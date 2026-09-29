Belçika-Fransa maçının son dakikaları, başrolünde Kevin De Bruyne'nin olduğu heyecanlı bir olaya sahne oldu. De Bruyne, oyuncuların tedavi gördükten sonra sahaya dönüşüyle ilgili yeni kurallardan biri yüzünden maçın hakemiyle tartışmaya girdi.

Fransa, Brüksel'de ev sahibi Belçika'yı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci hafta maçında 1-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet aldı. Son dakikalarda Michael Olise'nin attığı golcü gol sayesinde kazanan Horozlar, grupta liderliği ele geçirdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre De Bruyne, oyuncunun sahanın dışında tedavi gördükten sonra sahaya dönmesine izin verilmeden önce bir dakika beklemesini öngören yeni kuralın uygulanmasını kabullenemedi.

Bu karar, Belçika Milli Takımı'nın kaptanını öfkelendirdi. "Het Laatste Nieuws" gazetesinin aktardığına göre De Bruyne hakeme küfürlü sözler sarf etti ve onu itti; bu olay, oyuncunun maç boyunca sergilediği davranışlar hakkında daha fazla tartışmaya yol açabilir.

Bu olay, Belçika Milli Takımı'nın Olise'nin golüne yanıt veremediği bir gecede yaşandı. Belçika taraftarlarının önünde acı bir mağlubiyet alırken, Fransa Milli Takımı Zinedine Zidane yönetiminde güçlü çıkışını sürdürdü.







