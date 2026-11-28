Chelsea'nin Fransız savunmacısı Wesley Fofana, Nottingham Forest karşısında 2-3 kaybedilen maçta yaşadığı felaket gecede kendi taraftarlarının yuhalamalarına ve öfkeli tezahüratlarına maruz kaldı.

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Bu tepki, Fofana'nın penaltıya sebep olmasının ve oyundan alınmasının ardından geldi. Üstelik oyuncu, yalnızca birkaç gün önce medyaya yaptığı utanç verici açıklamalarla tartışma yaratmıştı.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, City Ground'da oynanan karşılaşmada Fransız savunmacının penaltıya sebebiyet vermesinin ardından taraftarlardan ona destek olmalarını istemek zorunda kaldı. Alonso, takımın yeni bir yenilgi aldığı maçta oyuncuyu oyundan almaya karar vermişti.

Stamford Bridge'de bu sezona son derece zor bir başlangıç yapan Fofana, kısa süre önce izin almadan verdiği bir röportajda Liverpool karşısında kaçırdığı penaltıyla dalga geçmesinin ardından sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fofana daha sonra sözleri için özür dilese de Chelsea taraftarları, Nottingham Forest maçında onu affetmeye hazır değildi.

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Takımlarına destek olmak için deplasmana giden Londra ekibinin taraftarları öfkelerini erkenden ortaya koydu. 25 yaşındaki savunmacı, topa her dokunduğunda yuhalandı ve alaya alındı.

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Taraftarlar ayrıca oyuncuya çok sayıda hakaret içeren tezahürat yöneltti. Bazı taraftarlar "Git Fofana, burada istenmiyorsun" diye bağırdı.

Diğerleri ise çok daha sert bir tezahürat yaptı: "Git Fofana, hep kötü kalacaksın."

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Nottingham Forest forveti Igor Jesus'un 5. dakikada bacağına çarpıp ağlarla buluşan direkt bir vuruşla ev sahibini erkenden öne geçirmesi, Fofana'nın, Alonso'nun ve tribündeki Chelsea taraftarlarının çilesini daha da artırdı.

Devre arasından sonra durum daha da kötüleşti. Fransız savunmacı sıradan bir uzun topu karşılayamadı ve top, kafasının üzerinden geçerek eski takım arkadaşı Liam Delap'a ulaştı.

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Forveti durdurmak için hızla geri dönen Fofana, Delap'ı yere düşüren dikkatsiz bir müdahalede bulundu. Hakem ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi ve Nottingham Forest'a farkı ikiye çıkarma fırsatı verdi.

Penaltıyı Morgan Gibbs-White gole çevirirken Alonso, bu pozisyonun neredeyse hemen ardından Fofana'yı oyundan aldı.

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Fransız savunmacı yerini Levi Colwill'e bırakarak sahadan çıkarken Chelsea taraftarlarından hakaret içeren tezahüratlar yükseldi ve oyuncuya küfürler edildi.

Alonso, maçın ardından soyunma odasında Fofana ile konuşmadığını belirtti ancak aynı zamanda oyuncunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Chelsea teknik direktörü şunları söyledi: "Herkese destek olmalıyız çünkü her bireye ihtiyacımız var. Taraftarlara ve tüm oyunculara ihtiyacımız var. Birlik içinde kalmalıyız, aksi takdirde işler daha da karmaşık hale gelir."

Alonso şöyle devam etti: "Kenetlenmeliyiz. Soyunma odasındaki herkes, takımdaki her oyuncu ihtiyaç duyduğumuz birer parça."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Birbirimize yardım etmeli ve bu dönemi birlikte atlatmalıyız. Kimseden vazgeçmeyeceğiz."

Taraftarların tepkisinin Fofana'yı yeniden ilk 11'de oynatmayı zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorulduğunda Alonso şu yanıtı verdi: "Şu anda maçın ardından yaşananları düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara gelince, ne olacağını göreceğiz."

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Chelsea böylece Premier Lig'de üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Sunderland ve Leeds'e kaybeden Londra ekibi, son olarak Nottingham Forest'a mağlup oldu.