Roy Keane, Anfield'da Liverpool karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından Gary Neville'ı ve Manchester United kadrosunu sert sözlerle eleştirdi. Öfkeli yorumcu, eski takım arkadaşının Mauricio Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçına ilişkin değerlendirmesi karşısında dehşete düştü.

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Pochettino için felaket bir başlangıç

Pochettino , Manchester United'ın teknik direktörü olarak ilk maçında Anfield'da Liverpool'a 4-0 yenilerek kâbus gibi bir başlangıç yaptı. Bu ağır yenilgi, Sky Sports stüdyosunda Keane'in öfkeli tepkisine yol açtı.

Efsane orta saha oyuncusu, sahadaki performansın yanı sıra deplasman taraftarlarının ve yorumcu meslektaşlarının maç sonrasındaki tepkilerine de gözle görülür biçimde öfkelendi. Tepkisini doğrudan oyunculara ve eski takım arkadaşı Neville'a yöneltti. Keane, durumu anlatmak için küfretmek istediğini itiraf etti. Ezeli rakipleri karşısında alınan böylesine ağır bir yenilginin kabullenilmesine anlam veremedi.

Keane, Neville'ı hedef aldı

Keane, Neville'ın koşullar göz önüne alındığında 4-0'lık skorun çok kötü bir sonuç olmadığını söylemesinden özellikle rahatsız oldu. Manchester United'ın eski kaptanı, takımın 10 kişi kalmasını kötü performans için geçerli bir mazeret olarak kabul etmedi.

“Maçı yorumlayan arkadaşların, takımın 10 kişi kaldığını ve 4-0'ın o kadar da kötü olmadığını söylediğini bir kez daha duyarsam...” dedi Keane. “Daha önce 10 kişi kalan hiçbir takım sonuç alamadı mı? Bu mümkün.

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“Bence Manchester United çaresizdi, çok kötüydü. Manchester United formasıyla yüzlerce maça çıkmış Neville ise 4-0'ı kabul edilebilir bulduğunu mu söylüyor?”

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Oyunculara sorumluluk alma çağrısı

Keane, taraftarların takımı sahadan alkışlayarak uğurlamasına öfkelendi ve performansı “berbat” diye niteledi. Liverpool'un inanılmaz fırsatlar yakaladığını, rahatlıkla sekiz ya da dokuz gol atabileceğini belirtti. Yorumcu, mevcut kadrodaki oyuncuların sahadaki kötü kararlarının sorumluluğunu artık üstlenmesini istedi.

Keane sözlerine şöyle devam etti: “Elbette bu durum işleri kolaylaştırmıyor. Ama bana daha iyisini yapamayacaklarını mı söylüyorsunuz? En azından biraz daha mücadele, biraz daha kalite gösterin. Bu kulüpte oynamış insanların 4-0'ın o kadar da kötü olmadığını söylemesine inanamıyorum. Vay canına.

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“Taraftarlar oyuncuları alkışlıyordu. Neyi alkışlıyorlar? Berbat bir performansı alkışlıyorlar. Bu takım iki yıl önce 15. sırada bitirdi. Son bir iki yıldır yönetim kurulunu, kulüp sahiplerini, teknik direktörleri suçluyorduk. Oyuncular sahadaki bazı kararlarının sorumluluğunu ne zaman üstlenecek? Liverpool sekiz gol atmalıydı. Muhtemelen sekiz ya da dokuz; inanılmaz fırsatlar yakaladılar. Herkes sahadan çıkıp ‘Dört gol o kadar da kötü değil’ diyor. Küfretmek geliyor içimden.”

Bir sonraki maçta galibiyet şart

Pochettino'nun takımı, sıradaki maçında Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşılaşacak. Lig aşaması sıralamasında dört maçtan aldığı altı puanla şu anda 17. sırada yer alıyor. Bir galibiyet, sezonun geri kalanı için takımın moralini kuşkusuz yükseltecektir. Manchester United, ardından Premier League'e dönecek ve Old Trafford'da Brentford'u ağırlayacak.