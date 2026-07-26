Liverpool duvarları arasında geleceğine dair spekülasyonlar sürerken, İtalyan Federico Chiesa kalma isteğini ortaya koyan net bir mesaj verdi ve tüm odağının, İspanyol teknik direktör Andoni Iraola dönemiyle eş zamanlı olarak yeni sezonda Liverpool ile kendini kanıtlamaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Chiesa'nın açıklamaları, Iraola yönetiminde oynanan ilk hazırlık maçının ardından geldi. Liverpool'un Sunderland'i 4-2 mağlup ettiği bu karşılaşmada İtalyan oyuncu takımının gollerinden birini kaydetmeyi başardı ve yeni dönemin başlangıcında kendisine moral aşısı yaptı.

Chiesa, transfer döneminde kendisini Anfield'dan ayrılığa bağlayan haberlere rağmen şu an başka herhangi bir kulübü düşünmediğini vurguladı. İtalyan oyuncu gazetecilere şunları söyledi: "Şu an itibarıyla, burada Liverpool'da mutluyum. Kulübü seviyorum, taraftarı seviyorum, her şeyi seviyorum."

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Burada bir şans elde etmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Şu an düşündüğüm tek şey Liverpool."

Liverpool ile iki zorlu sezon

Chiesa, 2024 yazında 12,5 milyon sterlin karşılığında Juventus'tan Liverpool'a katılıp 2028 yazına kadar uzanan bir sözleşme imzalamasından bu yana tam anlamıyla şansını bulamadı.

Son iki sezonda, özellikle de Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un görev süresinde, 28 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de yalnızca bir maçta ilk 11'de yer alırken, çeşitli kulvarlardaki 50 maçta beş gol kaydetti.

Chiesa, geçen haziran ayında "La Gazzetta dello Sport" gazetesine verdiği demeçte, mevcut durumu sürerse ayrılabileceğine dair ipucu vermiş ve şöyle demişti: "Premier Lig'de sürekliliği yakalayamazsam, başka bir adres aramam gerekecek."

Iraola ile yeni bir başlangıç

Andoni Iraola'nın gelişini Liverpool ile kariyerini yeniden canlandırmak için yeni bir fırsat olarak görüp görmediği sorulduğunda Chiesa, her sezonun beraberinde yeni bir fırsat getirdiğini, ancak saha içindeki çalışmaya odaklanmayı tercih ettiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Bilmiyorum, bunu kesin olarak söylemek zor. Her yılın başı her zaman yeni bir başlangıçtır. Belki gereğinden fazla yeni başlangıç oldu, ama bunu umursamıyorum. Sadece bu yeni teknik direktör için elimdeki en iyisini vermeye çalışıyorum."

Geçen sezon da aynı zihniyeti taşıdığını açıklayarak şunları ekledi: "Arne Slot yönetiminde de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum."

İtalyan milli oyuncu, geçen sezon takımda daha büyük bir rolü hak ettiğini hissettiğini itiraf etti, ancak teknik ekibin kararlarına tam saygı duyduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Geçen yıl, daha büyük bir rol oynamaya hazır olduğumu hissettim, ama bu teknik direktöre ve beni oyuna dahil etmek isteyip istemediğine bağlıydı. Elbette daha fazla oynamak istiyordum, ama gerçek bu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Teknik direktör kararını verdi, kendi taktik planları ve kararları vardı; bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Futbol bu. Bu yıla gelince, diyelim ki yeni bir bölüm; yeni bir teknik direktör var ve benim buna odaklanmam gerekiyor."