José Mourinho, Valdebebas'ın duvarları arasına yeniden adım attı ve tek bir hedefle Real Madrid'in yedek kulübesine döndü: Üst üste iki sezon boyunca kupa sevincinden uzak kalan takıma zafer ruhunu yeniden kazandırmak.

"Special One"ın dönüşü sakin olmadı; aksine cesur teknik kararlar ve hâlâ şekillenme aşamasında olan bir ilk on ile geldi. Bu durum, büyük isimleri ilk takım hesaplarının dışına itme tehdidi taşıyor.

İlk onun nihai hatları henüz netleşmese de ilk işaretler devrimin başladığını doğruluyor. Zira Portekizli teknik adam, ikinci dönemine bu sezon takımın temel taşlarından olması beklenen iki transferi hesaba katmadan başladı: Marc Cucurella ve Fildişi Sahilli Yan Diomande. Bu da geçen hafta sonu maçına çıkan ilk 11 listesinde köklü değişikliklerin kaçınılmaz olarak yaşanacağı anlamına geliyor.

Madrid'deki en büyük tartışmanın merkezinde ise orta saha yer alıyor. Mourinho ilk çıkışında çift pivot bölgesinde Bernardo Silva ve Federico Valverde'den oluşan bir ikiliye başvurdu; oyun kurucu mevkiinde ise önlerinde Jude Bellingham'ı görevlendirdi. Bu, neredeyse kesin biçimde ona ayrılmış bir mevki gibi görünüyor. Sağ kanat mevkiini ise Türk oyuncu Arda Güler üstlendi; bu da Diomande'nin gelişinin ilk kurbanı olmaya aday bir mevki.

Real Madrid'in orta sahası nasıl bir hâl alacak?

Bu çetrefilli dosyayı, "Cadena Ser" radyosunun ünlü "El Larguero" programı gündeme getirdi. Gazeteci Raúl Ruiz açık açık şunu sordu: "Tchouaméni yeniden hazır hâle geldiğinde Mourinho kimden vazgeçecek? Bernardo Silva'yı mı yoksa Arda Güler'i mi kadro dışı bırakacak?"

Yanıt, eski yıldızlardan seçkin bir grubu bir araya getiren "Real Madrid Kıdemliler Meclisi"nin tam kalbinden şok edici biçimde geldi. Analist Rafa Alkorta, Valverde'yi çift pivot rolüne uygun görmediğini vurguladı.

Alkorta şöyle konuştu: "Onu orada oynarken göremiyorum, çünkü bir pivot oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Bunu Espanyol'un golüne yol açan ataklardan birinde gördük. Bu, Tchouaméni'nin golü engelleyeceği anlamına gelmez, ama Valverde kesinlikle bir pivot oyuncusu değil; merkez orta saha oyuncusu olması bir yana. En hareketli ve oyunu bağlamaya çalışan oyuncu Bernardo Silva."

Ruiz, Uruguaylı yıldızın akıbetini yeniden sorguladı: "Valverde'nin bu takımda hâlâ ister ortada ister sağ kanatta bir yeri var mı? Valverde Real Madrid'de ilk 11'de başlamazsa buna çok şaşırırım."

Ancak Mourinho'nun teknik hesapları acımasız olabilir. Portekizli teknik adam, derinlikte Bernardo Silva ve Tchouaméni ikilisinde karar kılar ve Diomande'yi sağ koridora sabitlerse hem Valverde hem de Güler, ilk 11'deki yerlerini kaybetme konusunda gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.

Alkorta, Valverde'nin "dengeli oyun tarzını henüz kavrayamadığını" belirterek bu mevkinin topu geri kazanmayı, koşmayı ve sürekli baskıyı gerektirdiğini; bunların da Tchouaméni'nin Valverde'ye kıyasla daha etkili olabileceği görevler olduğunu ifade etti.

Analist Kiko Narváez de onunla hemfikir olarak şöyle dedi: "Bu, teknik direktörün görevi. Elinde her oyuncu için doğru anı seçmesini sağlayacak bir takım ve kişilik var. Valverde konusunda Rafa'ya katılıyorum, bu oyun tarzını henüz kavrayamadı; çünkü bir taraftan diğerine hareket eden çok sayıda hücum seçeneğine sahip ve bu da onun mevkiini kaybetmesine yol açıyor."

Seçeneklerin bolluğu ile yeni taktiğin karmaşıklığı arasında, son sezonların en adanmış ve en mücadeleci oyuncularından biri olan Fede Valverde'nin, Bernabéu'da yeni başlayan Mourinho'nun ikinci devriminin en büyük kaybedeni olabileceği görülüyor.