Barcelona, Udine'de düzenlenen üçlü turnuvada Udinese'ye tek golle mağlup olmasının ardından Friuli Venezia Giulia Kupası'nı kaldırmayı başaramadı.

Maç öncesinde, hastalıkla verdiği mücadelenin ardından hayatını kaybeden Messi'nin babasının ruhu anısına iki takımın oyuncuları bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Marca gazetesi, maçın öne çıkan anlarını değerlendirdi. Barcelona, maçın neredeyse tamamına hâkim oldu ve İtalyan rakibine fazla fırsat vermedi.

Ancak Katalan ekibi, etkili olma ve rakip kaleye ulaşma konusunda yetersiz kaldı; Udinese kalesini yalnızca iki kez tehdit edebildi ve son dakikada Fildişi Sahilli Bayo'nun Udinese'ye galibiyet golünü atmasıyla bunun bedelini ağır ödedi.

İlk maçın aksine Barcelona, topa sahip olarak maça hâkim olmak istedi ve topu sakin bir şekilde dolaştırarak, topun peşinden koşmak zorunda kalan rakibini yıprattı.

Ancak teknik direktör Hansi Flick'in ekibi, rakibinin alanları son derece iyi kapatması nedeniyle temelde hücumda derinlik eksikliği yaşadı.

İlk dakikalarda Barcelona, yalnızca duran toplardan tehlike yaratabildi; Christensen'in kafa vuruşu kalenin yanından geçti.

Flick, çeyrek saatin ardından aralarında Barcelona formasıyla ilk maçına çıkan Bisiwo'nun da bulunduğu 5 oyuncuyu aynı anda oyuna sokarak maçın gidişatını değiştirmeye çalıştı; sezon hazırlık döneminde ilk kez sahaya çıkan Baldé de bu oyuncular arasındaydı.

Buna rağmen maçın temposu değişmedi; Barcelona hâkimiyeti sürdürdü ancak az fırsat buldu ve sonunda Barcelona, maçı büyük ölçüde alt takım oyuncularından oluşan bir kadroyla tamamladı.

Bu dakikalar, rakip üzerinde çok güçlü bir baskı kuran ve son derece iyi işaretler veren gençler açısından maçın en iyi anlarıydı; ancak onlar da gol yollarında yetersiz kaldı.

Barcelona'nın ortaya koyduğu en iyi şey, rakibine fırsat yaratma imkânı tanımamasıydı; bir önceki maçta Nottingham birkaç gol fırsatı bulmuşken, Udinese Cesny'ye neredeyse hiç tehlike oluşturamadı.

Ancak son dakikada, her şey penaltı atışlarına gidileceğine işaret ederken, Curtis bir hata yaptı ve bu, Udinese'nin bir kontratak geliştirmesine olanak tanıdı; Bayo bu atağı ağlara göndererek maçı sonuçlandırdı.