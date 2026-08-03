Uruguaylı Darwin Nunez'in geleceği yeni bir belirsizlik evresine girdi. Suudi Arabistan ekibi Hilal'in oyuncudan kurtulma isteği tamamen farklı bir gerçeklikle çarpışırken, Türk kulüplerinin onu kadrosuna katma ilgisiyle ilgili söylenen her şeyin henüz somut adımlara dönüşmediği ortaya çıktı.

Hilal, yeni sezon başlamadan önce yabancı oyuncu listesini yeniden düzenlemek için zamana karşı bir yarış yaşıyor. Özellikle İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin Nunez'i teknik öncelikleri arasına koymaması, yönetimi yaz transfer döneminde oyuncu için uygun bir çıkış yolu arama çabalarını yoğunlaştırmaya itti.

Ancak sahnedeki son gelişmelere göre Hilal yönetimi, geçtiğimiz haftalarda oyuncuyu Türk liginde oynamaya bağlayan haberlerin bolluğuna rağmen, oyuncunun hizmetlerini almak için herhangi bir Türk kulübünden henüz resmi bir teklif ya da ciddi bir müzakere almadı.

Ayrıca oku: Büyük sürpriz: Petkovic'in Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmesinin gerçeği nedir?

Bu gelişme Hilal'i karmaşık bir konuma sokuyor; çünkü Nunez'in kalmaya devam etmesi, yabancı kontenjanlarından birinin teknik hesapların dışındaki bir oyuncu tarafından işgal edilmeye devam etmesi anlamına geliyor. Bu da kulübün transfer penceresi kapanmadan önce yeni transferler yapma planlarını etkileyebilir.

Gerçek tekliflerin yokluğunda Hilal yönetiminin alternatif çözümler araması gerekiyor gibi görünüyor; ister oyuncuyu yeni bir adrese ikna ederek ister başka kulüplerden bir hamle bekleyerek. Çünkü zaman hızla akıp geçiyor, Nunez krizinde ise hâlâ gerçek bir rahatlama söz konusu değil.

Nunez dosyası, kulüplerin hizmetlerine yönelik ilgisine dair tekrarlanan haberlerin sadece birer söylentiye dönüşmesinin ardından, bu yaz Hilal'in en rahatsız edici dosyalarından biri hâline geldi. Öte yandan "lider", yeni sezon başlamadan önce Inzaghi projesini inşa etmeye devam edebilmek için bu dosyayı hızlıca çözüme kavuşturmaya ihtiyaç duyuyor.