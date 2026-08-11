Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, Barcelona kadrosunu yeniden yapılandırmak için yoğun bir hareketliliğe sahne oluyor. Kulüp Rodri, Julian Alvarez ve Cancelo'yu kadrosuna katmaya odaklanırken, spor direktörü Deco ile teknik direktör Hansi Flick'in iddialı planını hayata geçirmek için gereken maaş tavanını ayarlamak amacıyla zorunlu bir satış operasyonunun peşinde.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Fransız defans oyuncusu Jules Kounde, cazip bir teklif alınması halinde gidebilecek isimlerden biri olabilir. Özellikle Arsenal'in, asıl hedefi olan Aston Villa defans oyuncusu Konsa'ya alternatif olarak onu kadrosuna katmaya yönelik ciddi ilgisinin ardından. Aston Villa, Konsa için 75 milyon eurodan fazla talep ediyor ve Londra ekibi bu rakamı fazla buluyor.

Ronald Araujo'nun ayrılığının ardından Barcelona, önümüzdeki günlerde Marc Casado'nun satışından yaklaşık 40 milyon euro elde etmeyi umuyor. Kounde ise sözleşmesini yakın zamanda 2030 yılına kadar yenilemiş olmasına ve tüm göstergelerin Blaugrana ile devam etmek istediğine işaret etmesine rağmen, ek gelir sağlamak için bir başka seçeneği temsil ediyor.

Ancak Kounde'nin, daha önce Araujo ve Casado gibi birkaç oyuncunun durumunu netleştiren Flick ile bekleyen bir görüşmesi var. Fransız oyuncu geçen sezon parlaklığını yitirdi ve Alman teknik direktör, stoper mevkiinde en baştan Eric Garcia'ya güvenmeyi tercih ediyor gibi görünüyor.

Kounde seçeneği, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'yı büyülüyor. Arteta, hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabilecek çok yönlü, hibrit bir defans oyuncusu arıyor. Özellikle takımın sezon başında yaşadığı ciddi savunma sorunları göz önünde bulundurulduğunda. William Saliba, sırt problemleri nedeniyle belirsiz bir süre boyunca sahalardan uzak kalacak; Timber ise sürekli oynamasını zorlaştıran kronik uyluk bölgesi sorunlarıyla mücadele ediyor.

Şu anda Barcelona gelişmeleri bekliyor ve olası tüm senaryolara hazırlanıyor. Kulüp, yerine birinci sınıf bir stoper garantilemek kaydıyla Kounde karşılığında gelecek milyonluk bir teklifi kesinlikle kabul edecek. Özellikle Flick'in sol kanadı, imzası artık yakın olan Cancelo ve Balde ile kapatacak olması sebebiyle. Sağ tarafta ise Eric Garcia ve Alman teknik direktörü açıkça ikna eden genç yetenek Xavi Espart gibi alternatiflere sahip.

Paris Saint-Germain'in de birinci sınıf bir defans oyuncusu kadrosuna katmaya ilgi duymasına rağmen, Fransız kulübü bu konuda ciddi adımlar atmadı ve tüm göstergeler, büyük beklentiler barındıran genç bir oyuncuyu tercih edeceğine işaret ediyor. Bayern Münih ise Bavyera ekibi almaktan çok satmaya ihtiyaç duymasına rağmen Kounde'yi portföyüne dahil ediyor.

Son söz ise takımla birlikte antrenmanlara katılan Kounde'nin kendisinde. Oyuncu, oldukça yüksek piyasa değeri ve Barcelona'ya yüksek bir pazarlık gücü sağlayan 2030'a kadar uzanan sözleşmesi göz önünde bulundurulduğunda, Flick'ten nihai durumunun netleştirilmesini bekliyor.