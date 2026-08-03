Inter Milan, yeni sezon başlamadan önce kanatlardaki seçeneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor ve sol tarafta takıma daha fazla esneklik kazandıracak bir transferi tamamlamaya çalışırken müzakere masasına birden fazla isim koymuş durumda.

Gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Inter, yaz transfer döneminde kadrosuna katma ihtimaline zemin hazırlamak amacıyla Juventus oyuncusu Arjantinli Nico Gonzalez'in temsilcileriyle ilk temaslara başladı.

Rapor, Suudi Arabistan Ittihad'ının kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin "Nerazzurri" yönetiminin bir numaralı hedefi olmaya devam ettiğini, ancak transferin gerek mali değeri gerekse Ittihad'ın şartlarında ısrar etmesi nedeniyle taşıdığı zorlukların İtalyan kulübünü başka alternatifler aramaya ittiğini belirtti.

Gonzalez'in ismi Inter içinde giderek artan bir ilgi görmeye başladı; özellikle de kulübün geçtiğimiz yaz, oyuncunun Atletico Madrid'e kiralık olarak transfer olmasından önce kendisini takip etmiş olması bunda etkili.

Arjantinli milli oyuncu, Atletico Madrid ile ikna edici bir sezon geçirememesine rağmen, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla yaptığı katkı sırasında formunun bir kısmını yeniden yakaladı ve sol tarafta etkili bir rol üstlendi.

Inter, Gonzalez'in doğal olarak bek-kanat pozisyonunda oynamamasına rağmen, kendisini bu rolde kullanmaya olanak tanıyacak fiziksel yeteneklere ve taktiksel esnekliğe sahip olduğunu, buna ek olarak hem sağ hem sol tarafta oynayabildiğini düşünüyor.

Rapor ayrıca Gonzalez'in Juventus'un planlarından çıkmasının müzakereleri kolaylaştırabileceğini ekledi; bu da özellikle oyuncunun oynayabildiği pozisyonların çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, transferi Inter için pratik bir seçenek haline getiriyor.

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