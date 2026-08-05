Arsenal, takım kaptanı Brezilyalı Bruno Guimaraes'in transferi konusunda Newcastle United ile anlaşmaya vararak yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından birini tamamlamaya yaklaştı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, X platformundaki resmi hesabı üzerinden anlaşmanın kesinleştiğini, meşhur "Here We Go" ifadesini kullanarak doğruladı. Romano, Arsenal'in uzun görüşmelerin ardından Newcastle ile anlaşmasını tamamladığını, ayrıca oyuncuyla kişisel şartlar konusunda geçtiğimiz temmuz ayından bu yana anlaşmaya varmış olduğunu belirtti.

Romano, anlaşmanın bedelinin 75 milyon sterlin olduğunu, böylece Guimaraes'in İspanyol teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki en son transferi olacağını açıkladı.

Arsenal, son günlerde Newcastle ile doğrudan görüşmelere girmişti. Görüşmeler aracılar aşamasından iki kulüp arasındaki resmi temaslar aşamasına geçmiş, Arsenal orta sahasını Premier Lig'in en dikkat çeken yıldızlarından biriyle güçlendirmek istemişti.

Önceki raporlarda, Arsenal'in başlangıçta 70 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu, ancak Newcastle'ın bunu reddederek daha yüksek bir bedel talep ettiği, sonunda ise görüşmelerin nihai bir anlaşmaya ulaşmayı başardığı belirtilmişti.

28 yaşındaki Guimaraes, Arsenal forması giyme isteğini ortaya koymuş, bu da tüm taraflar arasındaki görüşmelerin nihai anlaşmaya varılana kadar kolay ilerlemesine katkı sağlamıştı.

Mikel Arteta daha önce kulübünün transfer piyasasındaki hamlelerine değinerek, Arsenal yönetiminin takımın kalitesini artırmak ve oyuncular arasındaki rekabeti yükseltmek için var gücüyle çalıştığını, böylece takımın tüm kupalarda mücadele etmeye devam etmesini güvence altına aldığını vurgulamıştı.

Guimaraes, Newcastle ile üst düzey performanslar sergilemeyi sürdürdükten sonra Premier Lig'in en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz sezon çeşitli kulvarlarda 9 gol atıp 8 asist yapan Guimaraes'in beklenen transferi, Arsenal'in İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu koruma ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde mücadele etme hedeflerini pekiştiriyor.