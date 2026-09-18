Manchester United'ın 15 yaşındaki yeteneği JJ Gabriel, kariyerine "Old Trafford" kalesinde devam etmek istemediğini kulübe bildirmesinin ardından, Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in belirgin ilgisinin ortasında, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birçoğu arasında kızışan bir çekişmenin merkezi hâline geldi.

İspanyol "Sport" gazetesi ve İngiliz gazeteci Chris Wheeler'a göre, Gabriel şu anda Barcelona'da bulunuyor; büyük kulüplerin, geniş bir övgüye mazhar olan ve Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeteneğine benzetilen oyuncunun geleceğini belirlemek için hamlelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde.

Oyuncu, Barcelona forması giyme yönünde açık bir istekle ilişkilendiriliyor; nitekim daha önce arkadaşlarıyla oynadığı dostluk maçlarında bu formayla görülmüştü.

Ayrıca Manchester United ile devam etmek istemediğini açıkladı ve "Premier 2" lig müsabakaları kapsamında Brentford'a karşı oynanacak bir sonraki maçta yer almayı reddetti.

Transferin tamamlanmasının önünde bir dizi engel bulunuyor; başta tüm tarafları memnun edecek ekonomik ve sportif bir anlaşmaya varılması geliyor.

Ayrıca Gabriel, 6 Ekim'de 16 yaşına girmeyi bekliyor; bunun yanı sıra babası aracılığıyla İrlanda pasaportu edinme işlemlerinin tamamlanması da, kendisiyle ilgilenen kulüplerden birine transferini kolaylaştırabilir.

Gözler özellikle Barcelona ve Real Madrid arasındaki rekabete çevriliyor; Barcelona'nın sportif direktörü Deco ile güçlü bir ilişkisi bulunan ve Real Madrid yetkilileriyle de bağlantıları olan menajer Ali Barat'ın oynaması beklenen kilit rol göz önünde bulundurulduğunda.

Aynı raporlara göre Barat, geçtiğimiz yaz Denzel Dumfries'in Kraliyet Kulübü'ne transferinde de rol oynamıştı.

Buna karşılık Manchester United, genç yeteneğinin kalmasının kapısını kapatmadı; nitekim A takım teknik direktörü Michael Carrick, temkinli ve sabırlı olunması çağrısında bulunarak, Gabriel için en iyisinin medya ilgisinden ve artan baskılardan uzak durmak olduğunu vurguladı.

Ancak büyük kulüplerin artan ilgisi, oyuncuyu spot ışıklarından uzak tutmayı şu an için zor görünen bir görev hâline getirdi.