Fransa Milli Takımı içinde Kylian Mbappe ile Ousmane Dembele arasındaki ilişkinin eskisi gibi olmadığı görülüyor. İki yıldız arasında açık bir çatışma yaşanmasa da, geçici açıklamaların ötesine geçen anlaşmazlıklara dair giderek artan söylentiler dikkat çekiyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, "After Foot" programına dayandırdığı haberinde, Mbappe ve Dembele'nin milli takım kampındaki karşılaşmasının aralarındaki ilişkide bir soğukluk olduğunu doğruladığını, ancak herkesin önünde normal bir şekilde iletişim kurmayı sürdürdüklerini aktardı.

Bu durum, Fransız gazeteci Daniel Riolo'nun rahatsızlığına yol açtı. Riolo, olayın belki de olduğundan büyütüldüğünü değerlendirdi ve iki oyuncunun, yıllara dayanan tanışıklık ve rekabetin ardından, aralarındaki herhangi bir anlaşmazlığı doğrudan çözebileceklerini, durumu açıklığa kavuşturarak ve gerekirse özür dileyerek halledebileceklerini belirtti.





Program sırasında, Ballon d'Or ödülüne bağlı tartışmalar, oyuncuların çevresindekiler ve daha önce ikisini bir araya getiren yakın ilişkinin doğası göz önünde bulundurulduğunda, gerginliğin arkasında daha derin nedenler bulunabileceği ihtimali dile getirildi.

Ayrıca, Dembele'nin özellikle son dönemde ikisi arasındaki rol ve konum farklılıklarıyla birlikte, Mbappe'nin kendisini "küçük kardeş" olarak konumlandırdığı bu tabloyu artık kabul etmiyor olabileceğine de işaret edildi.

Buna karşılık, Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibi, kamp sırasında oyuncular arasında görülen gülümsemelere ve normal iletişime dayanarak bir kriz olduğuna dair konuşmaların önemini azaltmaya hızla girişti.

Saha dışındaki ilişkileri hakkındaki soru işaretleri devam etse de, takipçiler, Mbappe ile Dembele arasındaki herhangi bir gerginliğin Fransa Milli Takımı'na yansımaması gerektiği konusunda hemfikir. Özellikle de bu ikili, takımın en önemli hücum silahları arasında yer almayı sürdürüyor.







