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Karim Adeyemi, yaklaşan milli maç arasına yönelik 24 kişilik Almanya kadrosuna alınmadı. Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un bu kararı yoğun biçimde tartışılıyor.

Çünkü Adeyemi, Klopp yönetimindeki ilk maçların ikisinde de sahaya çıktı (Hollanda'ya karşı 80 dakika, Hollanda'ya karşı 15 dakika) ve İspanya şampiyonu Barcelona'da sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Eski milli futbolcu Roman Weidenfeller, Sky'ın 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk' programında şunları söyledi: "Hollanda'ya karşı çok iyi başladı. Ancak ne yazık ki net bir gol fırsatında topu üstten dışarı gönderdi. O gol, aslında Almanya'ya Hollanda'da galibiyeti getirecekti." 2014 dünya şampiyonu, Adeyemi'nin kadroya alınmamasında özellikle savunmaya dönüşteki (yetersiz) katkısının belirleyici olduğunu düşünüyor: "Karim, savunmaya dönmesi gereken anlarda tekrar tekrar geç kaldı. Bu da Jürgen Klopp'a hiç uymaz. Elbette Jürgen sana hücumda her türlü özgürlüğü tanır ama savunmaya da her zaman dönmek zorundasın."

Klopp'u Borussia Dortmund'da birlikte geçirdikleri dönemden tanıyan Weidenfeller'e göre durum açık: "Bence bunlar, sonradan Jürgen'i rahatsız eden küçük şeyler. Belki de bu yüzden davet edilmemiş olabilir. Belki de küçük bir uyarı olsun diye."

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2021 sonbaharındaki ilk maçından bu yana 13 kez milli formayı giyen Adeyemi, A Milli Takım'da henüz düzenli bir ilk 11 oyuncusu olamadı. Bunda eski kulübü Borussia Dortmund'daki istikrarsız performanslarının da payı vardı. Yaz aylarında 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer oldu. Burada, bir zamanlar Almanya Milli Takımı'nda ilk kez forma giymesini sağlayan teknik direktör Hansi Flick yönetiminde çalışıyor.

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"Eleştirel sesler vardı. Bazıları Hansi Flick'i sorgulayıp Adeyemi'yi Barcelona'ya getirerek neden böyle bir işe giriştiğini sordu", dedi bir diğer eski milli futbolcu Dietmar Hamann. "Onun için çok para ödediler ama şu ana kadar mükemmel bir iş çıkardı. Önemli ve güzel goller attı, bir ölçüde takıma da uyum sağladı. Barcelona gibi dünya çapında bir kulübe geldiğinde bunu yapmak zorundasın. Performansında zaman zaman yükselişler olmuştu ama Dortmund'da uzun süre ortadan kaybolduğu dönemler de vardı. Son dönemde ise nispeten istikrarlıydı."

Jürgen Klopp, Karim Adeyemi'yi kadroya almadı: Dietmar Hamann "şaşkın"

Adeyemi, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 14 resmi maçta yedi gole katkıda bulundu (dört gol, üç asist). Hamann, 24 yaşındaki oyuncunun Sırbistan (13.11.) ve Hollanda (16.11.) maçları için Almanya kadrosunda olmasını bekliyordu: "Jürgen Klopp'un onu kadroya almaması beni şaşırttı. Biliyoruz ki modern futbolda hız son derece etkili bir silah. Kadroya baktığınızda bu hıza sahip çok fazla oyuncu yok."

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Klopp, hücuma dönük orta saha pozisyonları için Adeyemi yerine Said El Mala (1. FC Köln), Derry Scherhandt (SC Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool), Lennart Karl (Bayern Münih), Brajan Gruda (RB Leipzig) ve ilk kez kadroya çağrılan Wael Mohya'yı (Borussia Mönchengladbach) seçti.

Getty Images

Almanya, Uluslar Ligi'nde dört maç sonunda beş puanla yalnızca üçüncü sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki Hollanda ve Yunanistan'ın üç puan gerisinde. Bir sonraki tura yalnızca ilk iki takım yükseleceği için Almanya baskı altında.

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Sırbistan ve Hollanda maçları için Almanya kadrosu