İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacakları belirleyici maça hazırlanırken oyuncularından konsantrasyonlarını korumalarını istedi. Mancini, 1. Grup'ta küçük bir avantaja sahip olmalarına rağmen İtalya'nın maça azami ciddiyetle yaklaşması gerektiği uyarısında bulundu.

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Mancini, Brüksel'deki kritik mücadele öncesi İtalya'yı motive ediyor

Fransa karşısında aldığı etkileyici 3-1'lik galibiyetin ardından Brüksel'e moralli gelen İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta lider durumda. Ancak teknik direktör Roberto Mancini, Koning Boudewijnstadion'da Belçika ile karşılaşacak takımının rehavete kapılmaması gerektiğini açıkça belirtti.

Belçika'ya karşı ilk maçında aldığı yenilgiden bu yana Mancini yönetimindeki son dört maçından on puan çıkaran İtalya, dikkat çekici bir toparlanma sergiledi.

Çeyrek final bileti ve grup liderliği söz konusuyken Mancini, oyuncularından tavizsiz oyunlarını sürdürmelerini bekliyor.

Mancini, Belçika'nın kalitesine ve yarattığı tehlikeye dikkat çekti

Pazar günkü kritik maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Mancini, Belçika'nın kolay bir rakip olacağı düşüncesini reddetti ve takımın teknik becerisini doğrudan Fransa'nınkiyle karşılaştırdı.

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Mancini, "Burada olmak ve bu grupta tur atlamak için mücadele etmek, oyuncuların şu ana kadar başardıkları düşünüldüğünde bir gurur kaynağı. Kolay olmayacak; Belçika çok iyi bir millî takım" dedi.

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Grubun son maçına ilişkin de şunları söyledi: "Tehlikeli bir maç mı? Kesinlikle, çünkü son maç. Maça küçük bir avantajla çıkıyoruz ama bu, elimizdekilerle yetinmemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Dünya Kupası'nda İspanya'ya ancak son dakikada yenilen bir takıma karşı iyi bir maç olacak."

Kadronun fiziksel durumu ve taktiksel esneklik değerlendiriliyor

Mancini, yoğun geçen millî maç döneminin ardından kadrosunun fiziksel durumuna ilişkin de bilgi verdi. İlk 11'e son hâlini, maç öncesinde yapılacak fiziksel değerlendirmelerin belirleyeceğini söyledi.

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Kadro tercihine ilişkin Mancini, "Kafamda her şey oldukça net, yarın göreceğiz. Yarın, durumları belirsiz olan iki veya üç oyuncu da dâhil olmak üzere tüm oyuncuları son antrenmanda test edip fiziksel durumlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kamptaki hafif fiziksel sorunlara da değinen Mancini, "Cambiaghi'nin iyileşmesini umuyorduk ama bu sabah hâlâ ağrısı vardı. Onun ve Frattesi'nin yerine başka oyuncular oynatacağız. Calafiori'nin de değerlendirilmesi gerekiyor. Kimlerin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirlemeliyiz" dedi. Teknik direktör, taktiksel seçeneklerinin bu zorlu sınavda takımına yeterli olacağından emin.

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Brüksel'de 1. Grup liderliği için son mücadele

İtalya'nın Mancini yönetimindeki dikkat çekici dönüşü, takımı Uluslar Ligi şampiyonluğunun ciddi adaylarından biri hâline getirdi. Ancak Brüksel'deki son engel de zorlu bir sınav olacak.

İtalya, savunma organizasyonuna ve etkili kontra ataklarına güvenerek grubu lider bitirmek için gereken bir puanı ya da galibiyeti almayı ve grup maçlarını iyi bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor.

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Koning Boudewijnstadion'daki maç, 15 Kasım Pazar günü GMT ile 19.45'te başlayacak ve heyecanlı grup aşamasını sona erdirecek.