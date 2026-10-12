Barcelona savunma oyuncusu Pau Cubarsi, Lamine Yamal'ın dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu ve Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini vurguladı. Cubarsi ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmada Galatasaray'ın ve forveti Victor Osimhen'in tehlikesini durdurmak için üst düzey konsantrasyon gerektiğinin altını çizdi.

Cubarsi, İspanyol "As" gazetesinin aktardığı açıklamalarda, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Osimhen ile birkaç yıl önce karşılaşmıştık. Ne istediğini çok iyi bilen bir rakiple karşılaşmayı bekliyoruz, özellikle de kendi sahasında oynadığı için. Başından itibaren konsantrasyonumuzun zirvesinde olmamız çok önemli olacak."

Fiziksel durumu hakkında ise şu açıklamayı yaptı: "Dünya Kupası'nda ve sezonun başında çok sayıda maç oynadım. Teknik direktör, maçlardaki süremi düzenlemeye ve harcadığım eforu dengelemeye özen gösteriyor, ben de kendime bakmaya çalışıyorum."

Barcelona'nın elde ettiği dikkat çekici sonuç serisi ve takımın kendisini yenilmez hissedip hissetmediği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Hayır, çünkü her maçın kendine özgü koşulları var. Ancak çok iyi bir dönemden geçiyoruz ve şu anda izlediğimiz yolda çalışmaya devam etmek istiyoruz."

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Madrid'den övgü almaması ve hakem kararlarıyla ilgili tartışmalar hakkında şunları dile getirdi: "Bu konuya odaklanmıyorum, ben kulübümle ve sahada ortaya koyabileceğimiz seviyeyle ilgileniyorum. Dışarıdan gelen şeyler bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

Büyük takımların İstanbul'da Galatasaray karşısında kaybetmesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Rakibin sahip olduğu imkânları biliyoruz, oynayacağımız stadın yapısını ve çevresindeki atmosferi de biliyoruz. Kendi oyun tarzımızı ortaya koymalı ve küçük detaylara dikkat etmeliyiz."

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Taraftarların, erken yaşta elde ettiği başarılara ne ölçüde alıştığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Evet, belki de durum böyle. 19 yaşındayım, kariyerimin henüz başındayım ve pek çok yeni deneyim yaşıyorum, ancak bunu bir bahane olarak kullanmıyorum. Yaş önemli değil, benim de diğerlerinin yaptığını yapmam gerekiyor. Sıkı çalışmalı, kendim gibi olmalı ve rekabetçi gücümü korumalıyım."

Barcelona'nın son dönemde kalesini gole kapatmayı başaramaması konusunda ise şunları vurguladı: "Bu bir meydan okuma ve en önemli konulardan biri. Kaleni gole kapatmak maçı kazanmana yardımcı olur, özellikle de böyle statlarda. Bu yönümüzü biraz geliştirmemiz gerekiyor, ama bunu başaracağız. Gelişme ve ilerleme konusunda muazzam bir kapasiteye sahibiz."

Frenkie de Jong'un stoper pozisyonunda oynayabilme ihtimaliyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Frenkie olağanüstü bir seviyeye sahip ve kendi pozisyonunda dünyanın en iyi futbolcularından biri. Harika bir sezon geçirecek. Bazı fiziksel problemler nedeniyle bizimle birlikte olamadı, ancak kendi pozisyonunda üst düzey bir performans ortaya koyacak. Herkes için onun iyi durumda olması çok önemli."

Geçen yazdan sonra kendine olan güveninin artıp artmadığı sorusuna ise şu açıklamayı yaptı: "Biraz gelişme gösterdim. Bu yaz kariyerimde çok önemli bir durak oldu. Kendime her zaman büyük bir güvenim vardı ve bu güven zamanla artıyor. Ancak forvetler her zaman bana zarar vermeye çalışacak, bu yüzden güçlü olmam gerekiyor."

Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanma hakkını talep etmesini şaşırtıcı bulup bulmadığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Lamine'in dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu herkes biliyor. Bunu kendisi söylese bile, herkes onu çok iyi tanıyor. Ballon d'Or'u kesinlikle hak ediyor. Dünya Kupası'nda ortaya koyduklarım ve geçirdiğim sezon sayesinde ben de adaylar arasında yer alabilirim, ancak ben daha sakinim; o ise daha fazla medya ilgisi görüyor."

Victor Osimhen ile yeniden karşılaşmak konusunda ise şunları ekledi: "Daha önce de belirttiğim gibi, birkaç sezon önce ona karşı oynamıştım. Bu karşılaşmaya da aynı şekilde ve tam bir ciddiyetle yaklaşacağım. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve konsantrasyonumuzu en üst düzeyde tutmamız gerekecek."

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Barcelona'yı Galatasaray karşısında kendi sahasında bekleyen en büyük zorluklar hakkında ise şöyle konuştu: "Bu stadyumda hissettiğiniz baskının boyutunu herkes biliyor. Buradaki atmosfer gürültülü ve taraftarlar güçlü bir baskı kuruyor; ilk dakikalar zor olacak. Ancak takımın iyi bir performans sergileme ve konsantrasyonunu koruma konusunda büyük bir isteği var. Galatasaray büyük bir takım ve bize zarar verebilir."

Livakovic'in İstanbul'a dönüşüyle ilgili olarak Cubarsi şu sözlerle noktayı koydu: "Onunla konuşma fırsatım olmadı, ancak burada hissettiğiniz baskının boyutunu biliyoruz. Konsantrasyonumuzu en üst düzeyde korumamız gerekecek."